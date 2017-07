Paraphysique de réaction organique à l’agression ou Biopsychosociologie

Aux environs de 1901

Quoi ? Comment ? Hein ?

Fred Trump, déjà bandit

Ouvrit une maison close

La famille de Donald Trump, et oui

Commencement d’une fortune familiale

Dont l’histoire n’est toujours pas close

La propriété, c’est bien le vol

Elle a une histoire, pas de bol

Un peu comme l’héritage

Qui met toute famille en rage

Tout changerait

Avec l’abolition de la propriété

Tout changerait

Avec l’abolition de l’héritage

Ainsi

Contre moi, j’ai tous les âges

Réaction organique à l’agression

Pour vieillir plus vite, c’est tout bon

Et toute la société est en réaction organique à l’agression

Ainsi

Contre moi, j’ai la plupart des idées

De tous les bords

Là, j’ai tous les torts

En joue, l’accord général pour me fusiller !

C’est comme un film

Filmant sans cesse le même film

Pas étonnant

Et c’est vraiment navrant

Si la pellicule est née d’un explosif

L’on va encore me trouver corrosif

1846

L’on découvre le nitrate de cellulose

Mélange de coton, d’acide nitrique, et d’acide sulfurique

Puis, tout esprit militaire, l’ose

Le " coton poudre " devient un explosif

En utilisation dans les ogives militaires

Toute découverte en application réactionnaire

Toute découverte a son récif

De tout, la société du profit, se sert

En 1889

Eastman Kodak

Répondant du tac au tac

Transforma l’explosif en plastique souple

En y ajoutant du camphre, drôle de couple

Puis encore, le plastique fut recouvert

De l’émulsion photosensible ou celluloïde

Naissance du " film nitrate ", pour le feu, très intrépide

1919

Pour lutter contre les incendies, support d’acétate, autre façon de faire !

Mais à la vérité

75 pour cent des films muets

Furent volontairement ou pas, détruits, ensevelis, brûlés

Car, paraît-il, à son temps, il faut s’adapter

Des vieilleries, il faut se débarrasser

Et toute chose devient vieillerie avec l’obsolescence programmée

Comme avec toute l’économie de marché

Il n’y a aucun décideur, il faut s’y conformer

Tout un système des inégalités

Tout un système des monstruosités

Que des crapules éligibles sont là pour gérer

Ainsi

Le phénomène de l’endettement

Qui touche des millions de gens

Rien, donc, qu’en France

Des suicides tous les jours, ô désespérance

Travailler pour rembourser le crédit

Qui ne fait qu’augmenter, horrible alchimie

Avec

Tout un marketing de l’insatisfaction

Toute une consommation du marketing

Il est bien rempli son parking

L’industrie du crédit

Le crédit de l’industrie

Abolir l’endettement

Abolir l’argent !

Et tout ce que nous mangeons

Et tout ce que nous respirons

Et tout ce que nous touchons

Et tout ce que nous voyons

Et tout ce que nous entendons

Et tout ce que nous achetons ou échangeons

Voilà les perturbateurs endocriniens

Et tout le reste est aussi vilain

La planète est devenue un bagne

La planète est devenue une prison

Là, point de mythomane à la feu Papillon

Ce grand plagiaire et affabulateur, seule vraie motivation

Et partout, en tout, la bêtise qui stagne

Comme le disait feu Krishnamurti

Dont feu Rosalind Rajagopal fut la maîtresse, pendant longtemps, c’est ainsi

Elle avorta plusieurs fois, inévitablement

Mais le mythe, seul importe, pour toute croyante, pour tout croyant

Il disait, fort justement

Qu’une éducation débile, rend l’humanité stupide

Et tout ce qui va avec est forcément stupide

Ainsi

16,4 millions d’américaines et d’américains

Pensent que le lait chocolaté, c’est vraiment crétin

Provient des mamelles d’une vache marron

Les bras m’en tombent, je fonds

Et bientôt

C’est tout aussi idiot

De la voiture radar, pour sur les autoroutes

Des amendes, des portefeuilles en déroute

Coût pour 400 véhicules

54 millions d’euros, un autre ridicule

Et c’est aussi

Toutes les obsessions sexuelles

Alors ou surtout que la durée moyenne d’un rapport sexuel

Cinq minutes et vingt quatre secondes

Avec par semaine, de moyenne, un rapport sexuel

Pas de quoi pavoiser

Les gens aiment tant se vanter

Du corps médiatique

Au corps réel, c’est le hic !

Un peu comme le pénis moyen

13 cm en érection, pas si rien

En toutes choses et tous domaines

Il y a tant de menteuses et de menteurs

En toutes choses et tous domaines

Il y a tant d’affabulatrices et tant d’affabulateurs

Parfois, un cas à par, comme ce boxeur

Luigi Montagna

Boxeur italien aux 63 combats

Mais avec 60 défaites au compteur

Record de défaites, pas un bonimenteur

Raction organique à l’agression

Pour vieillir plus vite, c’est tout bon

Et toute la société est en réaction organique à l’agression

Finalement

Tout est de la chimère

Tout tombe, un jour ou l’autre, en poussière

Même la sculpture la plus grande jamais réalisée

Par l’ensablement, le sphinx de Gizeh est toujours menacé

Comme donc, le sphinx de Gizeh, 2600 ans avant notre ère

Cent sculpteurs, dix heures par jours, trois ans, pour le faire

73 m de long, 20 m de hauteur, 14 m de largeur

20.000 tonnes, cela fait peur

Le pharaon Thoutmôsis IV, comme premier sauveur

Pour toute construction

Pour toute réaction organique à l’agression

Hier, aujourd’hui, demain

Et pour passer la main

Et pour éviter les mêmes reproductions

Dans les comportements, en politique, en architecture

Il faut une révolution en toutes choses, en tous domaines, pour qu’elle dure !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "