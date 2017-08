[18-20 août] La transition dans tous ses états

La transition dans tous ses états

Avant projet de programme 2017 :

Vendredi 18/08

Accueil à partir de 17h

Auberge espagnole de 18 à 19h.

Projection du documentaire de De la servitude moderne, adaptation par Victor León Fuentes, sous forme de film documentaire, du livre éponyme écrit par Jean-François Brient.

Animation Musicale...

Samedi 19/08

Journée « Des acteurs de la transition : luttes & résistances, projets & réalisations ».

9h : Petit mot de bienvenue de la part des organisateurs et présentation du programme pour le week-end.

9h30-12h (en plénière) : « De quelle(s) transition(s) parlons-nous ? »

Introduction générale au WE à travers des regards croisés sur les luttes sociales et environnementales, à travers l’histoire et l’actualité.

Par François D’Agostino (ACJJ, historien, auteur e.a. de S’inspirer des révoltes pré-capitalistes ?, revue Ballast, mai 2015), Alain Adriaens (mpOC, auteur de Un millénaire de simplicité volontaire en Occident, éd. Couleurs Livres, 2016) et un/e acteur de la transition. Animation : Thomas Héricks (ACJJ).

14h-16h30 (en ateliers) : « Aux champs comme à la ville, vers la transition »

Atelier 1 : « Les jardins et les champs, lieux de résistance en faveur de la transition ? »

Avec Daniel Cauchy (Rencontre des Continents asbl), Ariane Hermans(Les Compagnons de la Terre), Marie Claire Wylock (Ferme de Stée, produit fermier BIO – sous réserve), un producteur fournisseur d’Hesbicoop (sous réserve)...

Animation : Michèle Gilkinet (mpOC)

Avec Lucette Royez (CoopEco, supérette de produits locaux et/ou bio, des les membres coopérateurs sont à la fois les clients et les travailleurs bénévoles), Michel Lecomte (Hesbicoop), Joseph Kocks (Chargé de projet Entrepreneuriat collectif dans les cellules de reconversion, Agence Conseil Propage-s), Enercoop (sous réserve),...

Animation : Didier Brissa (ACC)

17h30-19h30 (en plénière) : « Résistances & Alternatives face à l’effondrement qui vient »

Avec Olivier Bonfond (CEPAG, auteur de Il faut tuer TINA, 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde, éd. Le Cerisier, 2017), Bernard Legros (mpOC, co-auteurs avec Jean-Christophe Giuliani du livre Le travail, et après, éd. Ecosociété, 2017).

Animation : Jean Cornil (PAC, sous réserve) ou Sarah De Liamchine (PAC)

20h : Spectacle/Conférence gesticulé : Radical !? (Ou comment agir ici, maintenant et ensemble ?)

Avec Sébastien Kennes et Amaury Ghijselings .« Deux activistes ayant la mauvaise habitude de courir d’une action de désobéissance civile à l’autre en passant par leur potager ou leur GASAP... Ah oui mais ça veut dire quoi radical ? Ils ont une idée mais ils aimeraient aussi avoir votre avis sur la question ! »

Dimanche 20/08

Journée « De l’action locale au penser global, du pensé local à l’agir global ».

9h30-12h (en ateliers) : « Au Sud comme au Nord, quand la Transition affronte le Capital »

Atelier 1 : « Mondialisation et Transition »

Avec Renaud Duterme (CADTM), Sébastien Kennes (Rencontre des Continents)

Animation : Olivier Starquit (collectif Le Ressort)

Thierry Müller ou Cédric Leterme (Riposte cte), Luc Lefébvre (LST) et Bernard Legros (mpOC) interpelleront des représentants des organisations syndicales CSC et FGTB.

14h-16h30 (en plénière) : « Transition et Politique, rencontre ou conflictualité »

Alain Adriaens (mpOC) et Thomas Héricks (ACJJ) interpelleront des représentants des partis politiques : Hélène Ryckmans (Ecolo), Thierry Warmoes (PTB), un/e représentant/e du PS (sous réserve), un/e membre du comité fédéral du Mouvement DEMAIN.

Animation : Edgar Szoc

16h30 : Petit mot de conclusion de la part des organisateurs

La troisième rencontre des acteurs de la transition, objecteurs de croissance et écosocialistes est une initiative conjointe du Collectif A Contre Courant, de l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte et du mouvement politique des Objecteurs de Croissance.

Avec le soutien des Amis de la Terre - Belgique