Simplicitaires et objecteurs de croissance

"Un millénaire de simplicité volontaire en Occident" (Couleur Lives, 2016), par Alain Adriaens.

Depuis les Cathares de l’en mil jusqu’au 1984 d’Orwell en passant par les socialistes utopiques, la nébuleuse simplicitaire a marqué nos imaginaires.

Après l’effondrement de l’idéologie marxiste, nos sociétés réalisent l’impasse productiviste libérale et l’essoufflement de la social-démocratie. De la rétrospective à la prospective, l’ouvrage tente d’imaginer un avenir collectif qui s’appuie sur le meilleur des traditions écologiste, socialiste et anti-autoritaire.

"Le travail et après ?" dont viendra nous parler Bernard Legros, s’interroge sur l’hypocrisie récurrente consistant à encourager un système qui défend que le travail rend libre alors qu’il devient de plus en plus rare. Plutôt que chercher à aménager le travail pour le faire perdurer, les auteurs tentent d’imaginer des voies de sortie.

Penser contre le travail, c’est aussi penser la transition au-delà de la société productiviste. (R. Christin, J-C. Giuliani, P. Godard et B. Legros, Ecosociété, 2017).

"Moins de biens, plus de liens" ...

Au départ de nombreux témoignages, ce livre d’Emeline De Bouver (Couleur Livres, 2008) envisage le mouvement de la simplicité volontaire sous l’angle du temps, du travail et de l’implication politique.

À l’époque où la surconsommation menace notre santé et notre manière d’être au monde, il interroge de nouvelles formes de solidarité et esquisse une des pistes possibles pour réenchanter l’avenir.

Emeline De Bouver est chargée de cours à l’Université Catholique de Louvain.

Bernard Legros est essayiste, enseignant et militant associatif.

Alain Adriaens est biochimiste, généticien, député honoraire et porte-parole du mouvement politique des Objecteurs de Croissance.

Entrée libre.