Sexisme carcéral

Protestation contre une note de la direction de la prison de Rennes

Le 22 juin dernier, des prisonnières incarcérées à Rennes ont écrit un texte pour dénoncer les interdits vestimentaires racistes et sexistes que leur impose la direction de la prison. Elles en appellent à la solidarité militante et féministe, pour lutter en particulier contre une énième note produite par la direction début juin. Cette note hallucinante, que nous reproduisons ici, est clairement discriminatoire, raciste, sexiste ; elle attaque directement les prisonnières dans leur droit à disposer de leur corps. On retrouve ici les mêmes injonctions qui pèsent sur les collégiennes et les lycéennes (interdiction de porter le foulard, contrôle de la « décence » des tenues, etc.) et, derrière, les mêmes logiques institutionnelles infantilisantes, sexistes et racistes. Leur lettre n’a que peu circulé pour le moment : nous la reproduisons également. Une pétition a été lancée et un rassemblement de soutien aux prisonnières a eu lieu le 5 août à 9h devant l’entrée du Centre pénitentiaire de Rennes [1].

Nous publions ici la lettre écrite par les prisonnières :

Prisonnières du CPF de Rennes

18 bis, rue du Châtillon

35031 Rennes Cedex

Rennes, le 22 juin 2017

Madame, Monsieur,

Nous sommes des filles, mères de famille, femmes, détenues au Centre Pénitentiaire pour Femmes de Rennes.

Nous souhaitons aujourd’hui vous alerter sur les différentes notes produites par la Direction de CPF qui portent atteinte à notre intégrité de femme et qui surtout, heurtent violemment notre pensée féministe.

Suite à la dernière note produite par le directeur du CPF, nous avons décidé de porter le débat sur la place publique et demander le concours et soutien de voix publiques, militantes, légales,... féministes.

L’amalgame qui est fait dans cette dernière note, que vous trouverez ci-joint, est à nos yeux, raciste, discriminatoire, anti-liberté de culte et d’expression, misogyne, insultant pour les femmes que nous sommes... et totalement contraire à nos droits humains.

Nous pouvons jouer la carte de la provocation ou celles de la confrontation non pensée, non organisée et au final, vaine. Ce sera ainsi permettre à la direction du CPF d’avoir le dernier mot, puisqu’elle dispose de moyens « légaux » mis à disposition par la Direction de l’Administration Pénitentiaire, pour réprimer brutalement et injustement, à l’abri des murs et loin du législateur, en plus de rajouter hors de toutes juridictions, des peines d’incarcération allongeant la peine initiale de détention*.

Mais nous ne voulons pas de cette voie-là. Nous choisissons la voie du militantisme et celle du féminisme. Nous voulons porter notre parole hors des murs.

C’est pour cette raison que nous vous contactons pour solliciter votre aide dans notre résistance à ces brimades sur notre pensée et cette tentative de contrôle sur notre corps.

Nous voulons faire cesser ce discours, ces pratiques et ces mots spécifiquement utilisés, d’un autre temps. Les femmes prisonnières n’ont plus à être traitées comme « des femmes de petite vertu » (sic) qui n’ont d’autres perspectives heureuses que d’être enfermées dans des couvents, à la merci de religieuses aigries.

Aidez-nous en portant le débat sur la voie publique et en diffusant le plus largement possible ce courrier et la note ci-joint.

Comptant fortement sur votre soutien.

Bien cordialement,

Nous (certaines) prisonnières identifiées du CPF de Rennes

* Sanction disciplinaire :

Un compte rendu d’incident (CRI) est à un rapport établi par un agent pénitentiaire à une détenue sous quelque prétexte que ce soit. Cela donne lieu à un entretien avec un officier de détention qui vous signifie que vous êtes convoquée à une commission disciplinaire. Lors de cette commission, vous serez condamnée à être confinée plusieurs jours dans votre cellule, ou isolée seule dans une division totalement vide d’autres occupants, ou encore à un séjour au mitard. En plus de cette humiliation, vous subirez un retrait de jours de RPS (remise de peine) déjà acquis et une peine supplémentaire de prison, pouvant aller jusqu’à quatre mois, voire plus.

Et voici le contenu de la note qu’elles dénoncent :

NOTE A L’ATTENTION DES PERSONNES DETENUES

N° 32 / 17

Objet : Rappel des consignes du règlement intérieur sur le respect des tenues vestimentaires des personnes détenues au CPF de Rennes

Afin de respecter la sensibilité des personnels, des personnes détenues et les règles de vie en collectivité, je tiens à vous rappeler les consignes suivantes de tenue vestimentaire que chaque personne détenue se doit respecter, sous peine de sanction disciplinaire :

Les vêtements de type djellaba ne sont pas autorisés en dehors et au-delà de la cellule (interdit de port en salle commune des divisions, sur cour de promenade,...)

Tout vêtement ou signe de caractère religieux n’est pas autorisé en dehors et au- delà de la cellule.

Les vêtements laissant paraître des parties du corps dénudées doivent être interdits au-delà de la cellule. Il en est ainsi des vêtements suivants :

short court (en deçà du genou)

débardeur (laissant paraître la poitrine et les bras nus)

tee-shirt court (laissant paraître la partie basse du ventre)

Ces vêtements peuvent être autorisés uniquement sur cour de promenade (en période estivale) sous réserve d’être portés lors des mouvements sous des vêtements dissimulant la partie dénudée du corps.

Les maillots de bain ne sont autorisés qu’exclusivement sur la cour de promenade. Lors des mouvements, ils doivent donc être dissimulés sous un vêtement plus habillé (n’est pas considéré comme vêtement habillé une simple serviette ou foulard autour du bassin ou des épaules).

Lors d’entretien ou d’audience (avec des personnels, des intervenants, des experts ou des avocats,...), le port de chaussons, claquettes, short, débardeur, pyjama est strictement interdit.

Ces règles sont édictées pour respecter le principe d’une tenue vestimentaire dite correcte respectant la pudeur et la sensibilité de chacun.

Rennes, le 02 juin 2017

Le Chef d’Établissement,

Y. BIDET

