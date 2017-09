RADICALISERING BIJ KLEUTERS/BRIEF AAN DOORGESLAGEN

BELGISCHE KLEUTERSCHOLEN IN RONSE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse/

Vooraf :

Naar aanleiding van het volgende zotte bericht [interne rapport]

’’Indoctrinatie

bij kleuters’’, gepubliceerd in de Belgische krant,

’’Het Laatste Nieuws’’ [zie direct onderstaande link] schreef ik

onderstaande brief aan de betrokken Belgische kleuterscholen

Zie link naar bericht

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/3237324/2017/08/21/Radicalisering-bij-kleuters-Ze-noemen-klasgenootjes-varkens-en-bedreigen-hen-met-vinger-over-de-keel.dhtml

ZIE BRIEF :

AAN

DIRECTIE EN BESTUUR VAN DR OVIDE DECROLY KLEUTERSCHOLEN

IN RONSE

MET CC AAN

’’HET LAATSTE NIEUWS’’

’’Ik zag twee kleuters radicaliseren

O dat was een wonder

’T was een wonder boven wonder

Dat die kleuters radicaliseren konden

HIHIHI

HAHAHA

Ik stond erbij en ik keek ernaar’’

Geacht Bestuur en Directie

Geachte Redactie van ’’Het Laatste Nieuws’’,

Denkende, dat ik nu wel alles gehoord had over

[ik heb het niet over ’’echte’’ gevallen, die er natuurlijk ook

zijn] vermeende ’’radicalisering’’ bij moslims sinds de 11

september hysterie, ben ik toch nog bijna van mijn stoel

gevallen van pure verbazing, toen het volgende artikel

uit ’’Het Laatste Nieuws’’ op mijn email mat viel :

’’RADICALISERING BIJ KLEUTERS : ’’ZE NOEMEN

KLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HEN

MET VINGER OVER DE KEEL’’ [1]

Eerst dacht ik, dat het hier om een grap ging, ook al is

1 april al een tijdje geleden voorbij, maar bij enige research

begreep ik, dat het ’’for real’’ was.

Er stond in ’’Het Laatste Nieuws’’ een intern rapport genoemd

’’Indoctrinatie bij kleuters’’, dat ik helaas niet heb kunnen

inzien, maar ik kreeg er een aardig beeld bij door

de voorbeelden, die ’’de juf’’ [heb verder geen gegevens

over deze kleuterschoolleerkracht] opnoemde en ik vroeg mij

[en dat meen ik !] af, welke Islamofoob hier aan het werk

was geweest :

Dit zijn de illustere voorbeelden, waarmee deze ’juf’’ kwam

aanzetten.

Ik citeer ’’Het Laatste Nieuws’’

’’"Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan." [2]

"’NOU EN’’ was het eerste, dat door mij heen ging :

Niet alleen worden legitieme religieuze redenen vermengd met

orthodoxie, met radicalisering heeft dit niets, maar dan ook niets,

te maken !

Ik zal het uitleggen :

VOORBEELD EEN

’’Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen’’ [3]

Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige

redenen past misschien niet in het leerplan [hoewel...

kleuters...COME ON}, maar kan legitiem zijn en valt

tenminste over te praten.

Vrijdag is namelijk [voor wie onder u dat niet weet] de gebeds

en Moskee dag voor moslims, net zoals zondag dat is voor

christenen en zaterdag voor Joden.

Het kan in een bepaalde setting [maar echt niet de kleuterschool,

COME ON] lastig zijn als een leerling niet naar school komt,

maar dat kan in goed overleg worden opgelost door

extra huiswerk etc.

Of er kan een of twee uur vrij worden gegeven om naar de

Moskee te gaan.

Ik kan mij niet voorstellen, dat de meeste ouders niet voor een

dergelijke oplossing zouden openstaan.

Het is met zoals zoveel natuurlijk ook, hoe je mensen benadert.

Maar nogmaals, met ’’radicalisering’’ heeft dat niets te maken !

VOORBEELD TWEE

’’"Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging’’ [4]

In dat geval [probleem met de schooltelevisie] zou ik zeggen :

Bespreek dat met de ouders.

Ik ken de aard van het schooltelevisie programma niet, maar van de ouders

mag een bepaalde mate van flexibiliteit worden verwacht.

Daarnaast echter hoort u als school ook rekening te houden met

en respect te tonen voor andere culturele achtergronden, wat vertaald

dient te worden in wat u wel of niet van de schooltelevisie laat zien.

Samenspraak met de ouders dus, maar een kind thuishouden,

omdat bepaalde schooltelevisieprogramma’s niet passen in de

levensovertuiging van de ouders, kan ik toch

bezwaarlijk ’’radicalisering’’ van kleuters/ouders noemen.

Of, en laat u dit goed bezinken :

NOEMT U HET OOK RADICALISERING ALS STRENG

KATHOLIEKE OF [maar dat komt in Belgie minder voor]

STRENG P[ROTESTANTSE OUDERS HUN KINDEREN

THUISHOUDEN OMDAT EEN SCHOOLTELEVISIEPROGRAMMA

HEN NIET AANSTAAT ?

Ik denk het niet.

Als mijn veronderstelling juist is, discrimineert u dus :

Want wat voor u [dan] een probleem is bij islamitische

kinderen, is dat niet bij niet-islamitische kinderen,

waarmee u islamitische kinderen al in een bepaalde

hoek plaatst.

VOORBEELD [EN] 3 :

’’Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.’’ [5]

Deze voorbeelden hebben inderdaad te maken met een mixture

van cultureel conservatisme en religieuze orthodoxie en heeft [waarschijnlijk]

te maken met de opvattingen van de ouders

[kan ook zijn, dat de kleuters het van een volwassenengesprek

hebben opgepakt en op zichzelf projecteren] en dat kan

[maar niet op de kleuterschool zeg, COME ON]bespreekbaar worden

gemaakt, maar ook hier weer :

Wat heeft dat in vredesnaam met ’’radicalisme’’ te maken ?

Wanneer er kinderen uit een streng katholiek milieu iets

dergelijks zouden zeggen [wat zeer wel mogelijk is] benoemt u

dat dan ook als radicalisme ?

Weer :

Ik dacht het niet.

Want :

When everything is said and done :

Wat is radicalisme nu eigenlijk :

Het is, naar mijn opinie, het kweken van een voedingsbodem

voor een gedachtegoed, in welks kader terroristische handelingen’

en daden niet alleen worden geaccepteerd, maar gestimuleerd en

tenslotte hoogstwaarschijnlijk in daden worden omgezet.

Nu kan ik een hele discussie met u beginnen, waarin ik aantoon

dat terrorisme [militaire aanvallen op BURGERS he, NIET op

militaire objecten, dat zijn legitieme stridmiddelen], hoe verwerpelijk ook voor een

belangrijk deel zijn getriggered door Westerse overheersing

en door het Westen gevoerde oorlogen [6], en dat je grotendeels

de [westerse] slachtoffers van terrorisme in de media ziet en’niet de

burgerslachtoffers, die het Westen in Azie en Afrika maakt,

maar dat is hier niet van belang en daarover mag u natuurlijk

ook anders denken.

Hier is van belang, dat u niet alleen als ’’radicalisering’’

benoemt wat het niet is, maar dat u het in het belachelijke

trekt door er een leeftijdsgroep [kleuters] bij te betrekken,

die nog half in een fantasiewereld leeft en die met terrorisme/

radicalisering even veel te maken heeft als u en ik met de

planeet Pluto.

Bovendien zijn de andere ’’voorbeelden’’ die u van de

zogenaamde ’’radicalisering’’ bij kleuters noemt, ronduit’

ridicuul :

"Ze noemen andere kinderen ’varkens’ en ’ongelovigen’. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen." [7]

Ja, misschien weinig fraai, maar iedereen, die weleens over

een schoolplein heeft gelopen, hoort ’’Pief paf poef’’,

Speelgoedgeweren en pistooltjes worden ook in

de winkel verkocht en wat dacht u van ’’Indiaantje spelen’’

waarin Indianen worden afgeslacht [wat ook daadwerkelijk

in de VS gebeurd is] [8]

Is daarbij dan ook spraken van ’’radicaliseren’’ en zou u ook zeggen :

Een potentiele Breivik terrorist [9], gesteld, dat het

om blanke, Westerse kleuters gaat ?

Weer :

Ik dacht het niet.

ZWARTE PIET RACISME EN RACISME IN HET ALGEMEEN

En daarbij erger ik mij aan de hypocrisie, waarvan ik u niet

in eerste instantie beschuldig [ik ken u verder niet wat

dit aangaat], maar die wel in de Westerse samenleving iedere

keer weer de kop opsteekt :

Hoeveel zwarte kleuters in [in dit geval] Nederland worden

niet door blanke mede kleuters gepest met het racistische

karikatuur ’’Zwarte Piet’’ [10] of gewoon racistisch bejegend

[wat helaas al bij kleuters kan beginnen, zeker wanneer

de ouders een racistisch wereldbeeld hebben]

Zou u dan ook van ’’radicalisering’’ bij blanke kleuters

spreken ?

Zou u dan ook denken :

Dat kunnen weleens een James Alex Fields Jr worden ?

[de neo nazi, die in Charlottesville een terroristische

aanslag pleegde, die Heather Heyer het leven kostte] [11]

Volgens mij niet.

STORM IN EEN GLAS WATER

Helaas is uw interne rapport over ’’Indoctrinatie bij kleuters’’

in de media een eigen leven gaan leiden en terecht heeft

de directeur van uw onderwijsgroep, de heer Moulart er

zijn zorg over uitgesproken, dat de media het hebben opgeblazen

en het ’’een storm in een glas water’’ genoemd. [12]

Nou mag dat zo zijn [berichten in de media gaan wel vaker

een eigen leven leiden], maar onverlet blijft, dat u als

leiding een dergelijk intern rapport GESCHREVEN hebt en

dat is al bezwaarlijk genoeg :

U bent etiketten als ’’radicalisering’’ gaan opplakken

op een groep kinderen tussen 3 en 6 jaar, die gedeeltelijk

nog in een fantasiewereld leven en toeten nog blazen weten

van het echte terrorisme, behalve hysterische sensatie [gelukkig

maar]

Daarbij hebt u voor die leeftijdsgroep gebruikelijke [pief paf poef]

uitingen, religieuze opvattingen en cultureel conservatisme

door elkaar gegooid en het in dit geval onzinnige predikaat

’’radicalisme’’ op geplakt.

Want-hoe vaak moet het nog gezegd worden, leeft de

overgrote meerderheid van ’’religieus fundamentalistische’’

moslims vreedzaam en heeft met radicalisme/terrorisme NIETS VAN

DOEN !

Bovendien hebt u zich schuldig gemaakt aan discriminatie :

Want als het hier om ’’Indiaantje spelen’’ van blanke

kleuters was gegaan, was er -en dat durf ik wel met aan zekerheid

grenzende waarschijnlijkheid te zeggen- vast geen rapport

geschreven ’’Indoctrinatie [radicalisering] bij [blank westerse]

kleuters’’

Hebt u wel zo’n rapport geschreven, stuurt u het mij dan vooral toe !

In dat geval zou u WEL gelijke gevallen gelijk behandelen :

Maar ook in dat geval zou ik zeggen :

Waarom associeert u een minder fraai spelletje met radicalisering

naar toekomstige, potentiele John Chivington’s [13/ Amerikaanse massaslachter Indianen]

Ook dan zou het nergens op slaan.

TENSLOTTE

We leven in gevaarlijke, uitdagende tijden.

Tijden, waarin racisme, populisme en fascisme in Europa

[maar ook de VS] helaas oprukken.

Tijden van stigmatisering en terreur hysterie.

Natuurlijk bestaat terreur, net zoals zijn triggeraar, Westerse

overheersing/hegemonie/oorloge n in de wereld.

Maar laten we het dan benoemen, waar het is en ook

vooral WESTERS terrorisme, zoals van Breivik

en James Alex Fields Jr [14] niet vergeten.

Maar het focussen op een groep, de moslims,

die toch al collectief Kop van Jut zijn na iedere

terreuraanslag, hoe vaak ze ook afstand nemen [15]

is niet alleen gevaarlijk en unfair, maar ook in hoge

mate discriminerend.

Dat u daaruit dan nog eens kleuters pikt,

vind ik bizar en Kafkaeaans. [16]

En daarom :

STOP DIE TERREUR HYSTERIE

IEMAND MOET DIT STOPPEN !

Daarom geef ik graag een voorzet :

Ga weer lesgeven en laat iedereen in zijn waarde.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/08/28/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse