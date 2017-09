Indymedia linksunten fermé par le gouvernement allemand

Le gouvernement allemand a fermé le site allemand Indymedia linksunten.indymedia.org, la plateforme la plus utilisée pour la politique et l’organisation radicales en Allemagne. Ils ont également mené des raids à Fribourg pour saisir des ordinateurs et harceler ceux qu’ils accusent de maintenir le site, en justifiant absurdement que les administrateurs allégués constituent une organisation illégale pour détruire la Constitution allemande. Cela représente une escalade massive de la répression de l’État contre ce que les autorités appellent « l’extrémisme de gauche », suggérant de manière insinuante une équivalence entre ceux qui cherchent à construire des communautés hors de portée de la violence de l’Etat et des néo-nazis s’organisant pour mener des attaques et des meurtres comme celui de Charlottesville la semaine dernière.

Indymedia a été fondée en Allemagne en 2001 comme de.indymedia.org ; Une deuxième version est apparue en 2008 sous le nom de linksunten.indymedia.org. Ce dernier a été fondé pour se concentrer sur la politique radicale dans le sud de l’Allemagne, mais il est rapidement devenu le site Web le plus utilisé pour les militants germanophones. Comme la page originale d’Indymedia allemande devenait techniquement dépassée et submergée par la trolling, de plus en plus de personnes passaient à linksunten.indymedia.org. En 2013, de.indymedia.org était presque fermé parce qu’il n’y avait pas assez de personnes impliquées.

Au cours des deux dernières années, de plus en plus d’attention s’est accumulée autour de linksunten, qui offre un espaceanonyme de publication. Par exemple, en 2011, un communiqué est apparu sur la plate-forme qui revendique la responsabilité du sabotage à motivation politique sur l’infrastructure du métro à Berlin. Le site a également été utilisé pour publier des informations sur les fascistes et les néo-nazis. En 2016, un article sur linksunten a présenté les données complètes de chaque participant à la convention du parti nationaliste d’extrême droite Alternative for Germany (Alternative für Deutschland, ou AfD), un total de 3000 noms. Cela a attiré davantage l’attention hostile des défenseurs de l’extrême droite de la répression de l’État.

Avant le sommet du G20 2017 qui a eu lieu à Hambourg, les médias d’entreprise se sont déjà concentrés sur les liens, déclarant que c’était la page de coordination des manifestants anti-G20 militants. L’AfD a lancé une campagne contre la plateforme, poussant des enquêtes sur Indymedia au Parlement fédéral et essayant de forcer les gouvernements locaux à interdire la plate-forme et d’autres formes d’infrastructures radicales.

Tout cela a été au lieu jusqu’à la situation actuelle dans laquelle le ministre de l’Intérieur Thomas de Maizière a interdit le site le 25 août 2017, immédiatement avant les élections. L’État a attaqué trois endroits, y compris un centre social, à Fribourg, ce qui fait de la ville entière un état de police pour cette journée. Au cours des raids, ils auraient trouvé des lance-pierres et des bâtons, arguments utilisés pour justifier leur propagande sur le terrorisme.

En fait, Thomas de Maizière mène l’ordre du jour de l’Allemagne à l’extrême droite et des fascistes, ainsi que les objectifs répressifs de la AfD.

Bien sûr, ceux qui maintiennent le site Web n’ont pas eux-mêmes écrit quoi que ce soit qui pourrait offrir des motifs juridiques pour cette attaque. Même les platesformes multimédias d’entreprise offrent aux gens la possibilité de parler de manière anonyme - par exemple, lorsque les membres du Département d’Etat parlent à la presse sous réserve de l’anonymat. L’excuse que l’État utilise pour justifier cette attaque est de déclarer que les administrateurs du site indymedia-linksunten forment une organisation visant à détruire la Constitution allemande. C’est une astuce juridique. Si cela réussit, ça pourrait facilement être utilisé contre d’autres plates-formes, des magazines et des projets, afin que tous ceux qui diffusent une littérature et des idées radicales et qui documentent l’activisme et les mouvements sociaux deviennent des cibles pour ce type de répression et la violence de l’État. C’est le message qu’ils veulent envoyer, afin d’intimider toute la population pour accepter que l’ordre politique actuel en Allemagne persiste jusqu’à la fin des temps.

Cette approche lourde montre combien les autorités ont peur que les idées radicales se propagent et deviennent contagieuses suite aux manifestations réussies contre le sommet du G20 en juillet. Thomas de Maizière a clairement précisé dans sa conférence de presse que cette attaque contre Indymedia est une forme de revanche pour l’embarras que l’État a subie lors du sommet. Cela montre aussi combien la rhétorique de droite et étatique est malhonnête en ce qui concerne la liberté d’expression. En fait, ces hypocrites n’utilisent que ce discours pour se positionner pour supprimer le discours des autres. La solution à l’organisation fasciste n’est pas de responsabiliser l’État pour contrôler le discours, mais de mobiliser la population générale à la fois contre les fascistes et contre l’infrastructure de l’Etat que l’extrême droite a l’intention de prendre en charge.

En Allemagne et partout dans le monde, nous avons besoin d’une théorie et d’une pratique radicales ; Nous avons besoin d’espaces où les gens peuvent communiquer anonymement, afin de ne pas être intimidés par les menaces conjuguées de la répression de l’État et de la violence fasciste de base. Afin de comprendre les mouvements sociaux et les luttes, nous ne voulons pas que notre histoire soit balayée, ou noyée parmi les news, nous avons besoin de bases de données qui préservent les comptes et les communiqués. Comme un auteur disait, la lutte de l’humanité contre le pouvoir autoritaire est la lutte de la mémoire contre l’oubli. Pour lutter contre cette répression autoritaire, il est maintenant plus important que jamais de répandre des matériaux et des idées révolutionnaires partout et de remue-méninges de façons alternatives de communiquer les uns avec les autres et le grand public en période d’intensification de la censure et du contrôle de l’État. Plus nous assumons chacun de nous un rôle personnel dans cette tâche, plus nos réseaux seront décentralisés et plus résilients.

S’ils viennent pour nous ce soir, vous pouvez être sûr qu’ils viendront pour vous demain.

L’attaque contre Indymedia fait partie d’une offensive beaucoup plus grande contre les infrastructures radicales. À Hambourg, plus de 30 personnes sont en prison depuis le G20 en juillet ;allez ici pour les soutenir. Quant à Indymedia, il y aura bientôt des pages de support. Nous les publierons ici lorsqu’ils apparaîtront.

Postscriptum

Lorsque nous avons visité linksunten.indymedia.org plus tard le jour où cet article a été publié, nous avons trouvé le message suivant, ainsi qu’un lien vers l’article précédent et une image faisant référence à l’effet Streisand, le processus par lequel les efforts de suppression des informations causent Il se répand plus largement. Le message était composé de citations en allemand de "La Déclaration de l’indépendance du cyberespace" de John Perry Barlow. Cela a depuis disparu du site, mais il a montré que les gens avaient pu retrouver le contrôle de l’URL, au moins temporairement. https://web.archive.org/web/20170826144228/https://linksunten.indymedia.org/

Voici les sélections apparues :

Nous reviendrons bientôt …



Les gouvernements du monde industriel, vous des géants fatigués de chair et d’acier, je viens du cyberespace, la nouvelle maison de l’esprit. Au nom de l’avenir, je vous demande que le passé nous laisse tranquille. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Vous n’avez aucune souveraineté où nous nous réunissons.

Nous n’avons pas de gouvernement élu, et nous ne pouvons pas en avoir une, alors je vous adresse sans autorité plus grande que celle avec laquelle la liberté elle-même parle toujours. Je déclare l’espace social mondial que nous construisons pour être naturellement indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n’avez aucun droit moral de nous gouverner ni de posséder des méthodes d’application, nous avons des raisons de craindre.

Les gouvernements tirent leurs pouvoirs justes du consentement des gouvernés. Vous n’avez ni sollicité ni reçu le nôtre. Nous ne vous avons pas invité. Vous ne nous connaissez pas, vous ne connaissez pas non plus notre monde. Le cyberespace ne se situe pas dans vos limites. Ne pensez pas que vous pouvez le construire, comme s’il s’agissait d’un projet public de construction. Vous ne pouvez pas. C’est un acte de nature et il se développe à travers nos actions collectives.

[...]

En Chine, en Allemagne, en France, en Russie, à Singapour, en Italie et aux États-Unis, vous essayez de conjurer le virus de la liberté en érigeant des postes de gardiennage aux frontières du Cyberspace. Ceux-ci peuvent éviter la contagion pendant un petit moment, mais ils ne fonctionneront pas dans un monde qui sera bientôt couvert dans des supports à support de bits.

[...]

Ces mesures de plus en plus hostiles et coloniales nous placent dans la même position que les anciens amoureux de la liberté et de l’autodétermination qui ont dû rejeter les autorités des puissances distantes et mal informées. Nous devons déclarer notre immunité virtuelle à l’égard de votre souveraineté, même si nous continuons à consentir à votre règle sur notre corps. Nous allons nous étendre à travers la planète afin que personne ne puisse arrêter nos pensées.



Bien que nous ne partagions pas entièrement l’utopie numérique qui caractérise le texte à partir duquel ces lignes sont dessinées, elles inspirent dans ce contexte, apparaissant au mépris d’une répression gouvernementale puissante. L’espoir est l’espoir. La « Déclaration » de Barlow englobe l’optimisme d’une époque antérieure d’Internet, une ère d’une plus grande horizontalité et d’une liberté, un esprit qui persiste malgré toutes les tentatives de l’écraser. Tant que les gens se battent pour des espaces dans lesquels nous pouvons organiser et communiquer librement, ce but restera pensable, un horizon auquel nous espérons pouvoir atteindre.

Traduction de l’article https://crimethinc.com/2017/08/25/german-government-shuts-down-indymedia-what-it-means-and-what-to-do

