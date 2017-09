Justice for Nature !

Désobéissance civile contre multinationales

Conférence-débat avec :

Sous-commandante ABEILLE

Sous-commandant GRIZZLY

de l’Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (EZLN)

L’Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (EZLN) est une convergence d’animaux et d’éléments naturels en lutte contre le capitalisme et son monde.

Ce collectif belge d’activistes de plusieurs horizons, créé en amont de la COP21 de Paris en 2015, lutte pour la justice climatique, contre les traités de libre-échange, contre les multinationales et les lobbies. À grand renfort de légumes et de feuilles mortes, d’humour et d’action directe non violente, ils envahissent à plusieurs dizaines, déguisé.e.s en animaux, les bureaux ou les locaux de leurs cibles. Lors de leurs précédents actions, ils ont déjà visé Bayer/Monsanto, Volkswagen, BNP Paribas ou encore la Commission européenne.

Leur dernière cible était l’European Crop Protection Association (ECPA), le plus gros lobby de pesticides basé à Bruxelles, regroupant Monsanto, Bayer, Dow, Dupont et autres vilains lurons. Neuf activistes ont été arrêtés et passent en procès le 9 novembre pour « dégradations et graffitis ». L’EZLN appelle tous les humains et animaux à venir les soutenir à 13h ce jour-là devant le Palais de Justice de Bruxelles afin de montrer qui sont les vrais criminels.

Leur devise : Nous ne nous battons pas pour la Nature, nous sommes la Nature qui se défend »

Leur acronyme fait référence à l’EZLN (Armée zapatiste de Libération Nationale) en hommage à l’idéal et l’appel international que porte le Mouvement zapatiste pour un monde nouveau.

Voir la video : https://vimeo.com/217082232

Org : Formation Léon Lesoil, en collaboration avec la LCR-SAP

Info : 0486 29 19 29

formationleonlesoil@gmail.com

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles