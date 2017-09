18h30-20h : Avant-premières du film « Au-delà des lignes rouges ». Des mines rhénanes de lignite à ciel ouvert au port d’Amsterdam ou dans les rues de Paris pendant le sommet mondial sur le climat (COP21), la lutte pour la justice climatique s’ouvre sur de nouveaux fronts. Ce film retrace l’histoire d’un mouvement grandissant qui clame « ça suffit, jusqu’ici et pas plus loin ! », qui commet des actes de désobéissance civile et prend la transition vers un monde plus juste et soutenable dans ses propres mains.

20h-20h30 : Rencontre avec une des réalisatrices

20h30 Moment de discussion sur la mobilisation climatique en Belgique. A quelques semaines de la COP 23, quelles dynamiques sont en place, quelles mobilisations se préparent ? => Contextualisation et regards croisés, micro ouvert et agenda militant

Bruxelles : 21 septembre à 18h30

au Pianofabriek* (Fortstraat 35, Sint-Gillis)

Mons : 19 octobre à 20h

au Local autogéré du borinage (10 rue Marguerite Bervoet)

*Petite restauration et bar sur place