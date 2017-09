Fête du quartier alternatif de la Baraque

Fête de la Baraque

Prix conseillé : entre 6 et 10€ (si t’es fauché, c’est pas un problème)

Pour se sustenter : Bar, Burger/Bœuf et Végé/Salade (Miam !)

Dans le détail :

Durant toute l’après-midi sur la prairie sacrée :

Diverses activités pour grands et moins grand : grimage, confection de gnomes en argile, coiffeur déjanté, tir à l’arc ludique, jeux de marteau

Dans la Grande Bulle :

15h : Projection du film « Quartier Libre »

17h : Discussion sur le projet de Loi anti-squat (plus qu’un projet ☹️)

Sur la scène (Prairie Sacrée et Bati’Soir) :

15h : Disco Choux

16h : Girophare (punk enfants friendly) (Be/Fr)

17h : Spectacle Mât Chinois

17h15 : Carton et Gloria (Be/Fr)

18h : Chorale de la Baraque suivies de la Fanfare de Chez Zelle

19h : Van Twolips

20h15 : Spectacle jonglerie-shaker de cocktails

20h30 : Atomes D’Intifada (rap consciemment engagé) (Lln/Bxl)

21h30 : Degurutieni (Jap)

23h : Carton

A partir de minuit Djs :

Pneumotracks (Electroswing/Dub/Drum & Bass/World)

Benwa

Mammout