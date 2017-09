Daniel Joubert

MARX versus STIRNER

Marx vs Stirner est une étude (1975) de Daniel Joubert sur la critique laborieuse que fit Karl Marx de L’Unique et de "saint Max" dans L’Idéologie allemande. Le texte de Daniel Joubert vient éclairer l’opposition entre Marx et Stirner telle qu’elle traça pour longtemps une fracture dans les rangs de la révolte et de la critique du monde marchand, fracture plus politique et "psychologique", entre marxistes et bakouninistes au sein de la Première Internationale. Ce combat entre certaines intuitions hégéliennes du jeune Marx et les principaux thèmes stirnériens est d’actualité : la pensée européenne vivante, dont on sait tout ce qu’elle doit à Marx, n’a cessé de s’inspirer plus discrètement de Stirner.

Daniel Joubert fut le compagnon de route des situationnistes à Strasbourg en 1966-67, puis, bien plus tard, animateur du journal Mordicus au temps de la première guerre d’Iraq.

