Festival Alimenterre 2017

Pour sa 9ème édition, le Festival de films Alimenterre organisé par SOS Faim va, une nouvelle fois, mettre les petits plats dans les grands pour interroger notre alimentation et notre agriculture.

À Bruxelles, du 12 au 15 octobre, et ensuite à Arlon, Charleroi, Liège, Ottignies, Louvain-la-Neuve et Namur, le festival vous propose de réfléchir et d’agir pour un système agroalimentaire plus juste et plus durable en s’appuyant sur 7 documentaires inédits.

Climat, permaculture, pesticides, semences, accaparement de terres ... les sujets tabous seront mis sur la table avec des débats, des ateliers et des rencontres.

Vous en prendrez bien une part ?