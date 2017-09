Rendons audible la voix des détenus en centres fermés

vendredi 22 septembre 2017 15:30

lieu : Place de la Monnaie

adresse : Place de la Monnaie, Bruxelles

ENVAHISSONS ENSEMBLE l’espace public avec la lecture de témoignages de détenus en centres fermés !

Le 22 septembre est un rdv annuel de contestation de la politique des centres fermés en Belgique et commémore l’assassinat de SEMIRA ADAMU. Une jeune militante nigérienne de 20 ans, étouffée avec un coussin par les gendarmes belges lors de sa 6ème tentative d’expulsion en 1998.

Aujourd’hui en Belgique plus de 6.000 personnes par an sont détenues en centres fermés et menacées d’expulsion*. La situation dans les centres, les rafles et les expulsions sont inhumaines et cachées du public par les autorités. Cette situation est inacceptable.

Rendons audible la voix des détenus en centres fermés

RDV : vendredi 22 septembre 15h30 place de la monnaie (un court briefing aura lieu avant l’action de lecture de témoignages dans l’espace public).

Infos et contact : audible@riseup.net.

Des liens pour vous informer sur le sujet des centres fermés :

www.gettingthevoiceout.org

Coordination des sans-papiers de Belgique sur Facebook

... plein d’autres pages existent

*Etat des lieux des centres fermés en Belgique en 2016 : mrax.be/wp/wp-content/uploads/2017/01/etat-des-lieux-des-centres-fermes-2016.pdf