Appel à solidarité avec les roms avant expulsion imminente !

Depuis l’hiver 2016, des femmes, des hommes et des enfants vivent sur d’anciens jardins potagers, propriété d’Infrabel, situés entre Bruxelles-Ville et Schaerbeek à proximité de la Cage aux Ours. L’expulsion a été prononcée et aura lieu mardi (heure inconnue).

Nous lançons un appel pour venir en soutien des familles roms ce mardi 5 septembre à 6h, rue Navez 88 - 1030 Schaerbeek. Par notre présence marquons notre solidarité avec ces personnes et assurons nous qu’elles soient traitées dignement, ainsi que ce jardin, cultivé avec coeur depuis les années 30.