Soirée de soutien : Débat et concerts

De Semira Adamu à nos jours, 20 ans de résistance aux expulsions

Vendredi 22 septembre àpd 19h, rue du Foulons 47/49, 1000 BXL

https://www.facebook.com/events/1894082557577980/

Le 22 septembre est la date de commémoration du meutre de Semira Adamu, étouffée lors de son expulsion de Belgique (1998). C’est la date que nous avons choisie pour mettre en lumière les combats quotidiens contre les expulsions et l’enfermement des étranger.ères en Belgique depuis cet événement. Plus les lois de migration se durcissent, plus les autorités criminalisent la résistance. Aujourd’hui, s’opposer à une expulsion, revient à être inculpé.e. C’est en tout cas la volonté du Secrétaire d’Etat à la Migration Theo Francken et de l’Office des Etrangers.

Avec les témoignages d’acteurs et actrices aujourd’hui inculpés (les « 6 passagers.ères », inculpés pour s’être opposés à l’expulsion d’un ressortissant camerounais en août 2016) et de résistants et résistantes d’autres périodes, nous débattrons sur les moyens de s’opposer à cette machine répressive qui broie et détruit des milliers de vies chaque année.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_place-poelaert-action-contre-des-rapatriements-par-avion?id=2219577

Cette soirée politique et festive vise à récolter des fonds pour les frais judiciaires des « 6 » (déplacements, frais d’avocat) ainsi qu’à soutenir d’autres luttes à venir. Nous invitons toutes les personnes, collectifs, groupes et organisations qui se reconnaissent dans ce combat à nous rejoindre pour cette importante soirée et réfléchir ensemble à des stratégies de résistance.

- PROGRAMME -

19:00 – 21:00 : Débat avec les inculpés et les militant.e.s d’hier et d’aujourd’hui.

21:00 – 02:00 :

Alpha guitariste & band - https://www.facebook.com/GuitaristeAlpha%20/

Atomes d’intifada - https://www.facebook.com/AtomesDIntifada

Les Lapins Electriques - http://leslapinselectriques.blogspot.be/

DJ Jo Selector - https://www.mixcloud.com/JoSelector/

Entrée et repas à prix libre par Collect’Actif

Organisée par des militant.es d’hier et d’aujourd’hui en collaboration avec la campagne « Je ne la boucle pas ! » et le soutien du Colectivo Garcia Lorca.

NB : La prochaine audience des « 6 passagers.ères » inculpés aura lieu le 15 novembre à 9h au Palais de Justice de Bruxelles. Nous vous attendons nombreuses et nombreux !