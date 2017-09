Du capitalisme à la communauté humaine, UNE CLASSE pour LA RÉVOLUTION, livre en ligne

(bonjours)

du capitalisme à la communauté humaine

UNE CLASSE pour LA RÉVOLUTION

théorie communiste des luttes ouvrières, féministes, décoloniales et écologistes

une remise en pesrpective théorique de la lutte d’une classe de la révolution qui n’est plus le seul prolétariat visant son autonomie, l’autogestion ou la communisation

0. INTRODUCTION et SOMMAIRE

1. LES CLASSES SOCIALES, COMPOSITION et CONSTITUTION d’HIER à AUJOURD’HUI

1.1. les classes pour Marx, constitution historique, classe au sens générique et au sens spécifique

1.2. la bourgeoisie et sa constitution en classe capitaliste

1.3. le prolétariat, la classe ouvrière et sa constitution, classe en soi, classe pour soi

1.4. la « classe communiste, catégories du possible et du placement »

1.5. composition et décomposition de la classe ouvrière du 19e siècle aux années 1970 : conscience, identité...

identité, conscience de classe, composition, quelques problèmes vus par ’Endnotes’

1.6. 1968, 1975... les derniers feux du programmatisme prolétarien, théorie de la communisation et fuite en avant humaniste hors classe de la « révolution à titre humain »

1.7. le problème actuel et futur de la composition et constitution d’un sujet révolutionnaire comme classe communiste de la révolution : la classe communiste se constitue comme révolutionnaire ou elle n’est rien

1.7.1. ce que n’est pas la classe communiste de la révolution

1.7.2. la constitution de la classe communiste n’est pas convergence organisationnelle ni compromis devant une contradiction principale prioritaire

1.7.3. les femmes et le communisme

1.7.4. les luttes écologistes peuvent-elles devenir révolutionnaires ?

1.7.5. et la classe ouvrière, elle compte les points ? dans le processus révolutionnaire, la classe communiste absorbe et dissout le prolétariat ?

1.7.6. identités de luttes et leurs dépassements à produire : médiations temporelles / à propos d’Identity Politics, et de Whiteness (blanchité)

2. LE MOUVEMENT DU COMMUNISME comme LUTTE de CLASSE

LA RÉVOLUTION vers LA COMMUNAUTÉ HUMAINE, ABOLITION du CAPITAL, SOCIÉTÉ COMMUNISTE

2.1. communisme (mouvement et lutte) et communauté humaine (but et résultat)

remarques terminologiques logiques et dialectiques : communauté humaine = société communiste

2.2. le communisme réalise-t-il la "vraie démocratie" ?

2.3. le communisme est mouvement et activités vers et dans la communauté humaine, lectures

3. L’AUTO-ORGANISATION RÉVOLUTIONNAIRE de CLASSE et son DÉPASSEMENT de L’AUTONOMIE pour L’ABOLITION des CLASSES et de L’ÉTAT

3.1. l’auto-organisation chez Marx : l’auto-changement comme praxis révolutionnaire inscrit dans le programmatisme ouvrier

3.1.1. l’auto-organisation, un problème dès l’origine chez Marx

3.1.2. quel "problème de l’auto" depuis Marx ? ou « l’auto-changement comme praxis révolutionnaire »

3.1.3. l’apparition tardive du ’terme’ auto-organisation dans les années 1970

3.2. d’hier à aujourd’hui, quand l’auto-organisation n’en est pas une

3.2.1. hier dans le marxisme programmatique

3.2.2. aujourd’hui l’auto-organisation à toutes les sauces

3.3. autonomie et auto-organisation, recoupements et différenciation

3.3.1. conseils ouvriers, autogestion, autonomie... et auto-organisation ?

3.3.2. Castoriadis et l’auto-organisation (1957) : un management autonome de la production et de la société / de Castoriadis au(x) commun(s) et des communs aux modes de vie auto-organisés dans le capitalisme

3.4. auto-organisation révolutionnaire et autogestion : la société communiste serait-elle autogérée ?

3.5. l’auto-organisation révolutionnaire abolit les médiations capitalistes pour leur substituer des médiations communistes dans la communauté humaine

4. LE DÉPASSEMENT COMMUNISTE DES INDIVIDUS DANS LA RÉVOLUTION ET LA COMMUNAUTÉ HUMAINE

4.1. au centre du Communisme, et du Capital de Marx, l’individu (Lucien Sève sur l’individualité)

4.2. de l’individu à la classe aller-retour : subjectivation communiste

4.3. La tension individu-communauté chez Temps Critiques : parente thèse ?

4.4. Je est des autres : se décentrer par la relation

5. LE DÉPASSEMENT POÉTIQUE DE L’ART(ISTE) DANS LA COMMUNAUTÉ HUMAINE

5.1. poétique de la relation avec Edouard Glissant, œuvre-sujet avec Henri Meschonnic

5.2. Marx et le dépassement de l’art(iste)

5.3. la métaphore du dépassement de l’art(iste) pour penser celui des individus vers la communauté humaine

6. NON-CONCLUSION

7. APPENDICE

7.1. critique marxiste décoloniale de l’eurocentrisme et de l’universalisme prolétarien ou humaniste

7.2. la double crise de la suprématie occidentale et du capitalisme

7.2.1. une civilisation devenue mondiale en crise, doublement, en tant qu’occidentale et capitaliste

7.2.2. restructuration du capital => restructuration des classes

7.3. l’idéologie française, une passion capitaliste occidentale

7.4. macronisme, État (français) et restructuration (mondiale) du capitalisme

8. GLOSSAIRE

9. BIBLIOGRAPHIE très sélective mais conseillée

