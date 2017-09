HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE

ACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging/

Vooraf :

Naar aanleiding van een verfactie van het Radicaal Anarchistisch

Feministisch Front, gericht tegen het huis van mooi boy en

’’chique’’ racist Thierry Baudet [1], de volgende adhesiebetuiging.

De inhoud spreekt voor zich

Reeds eerder heb ik mijn waardering uitgesproken

voor een actie, gericht tegen deze ’’chique’’’racistisch-fascistische

politicus [2]

Zie voor adhesiebetuiging direct onder noot 2

[1]

INDYMEDIA.NL

VERF TEGEN VOORDEUR BAUDET

https://www.indymedia.nl/node/ 41185

VOLKSKRANT

WONING THIERRY BAUDET IN AMSTERDAM BEKLAD

DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP

7 SEPTEMBER 2017

https://www.volkskrant.nl/binnenland/woning-thierry-baudet-in-amsterdam-beklad-door-anarchistische-actiegroep~a4515410/

ELSEVIER

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE

ACTIEGROEP

http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/09/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroep-538784/

AT5

WONING THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP

7 SEPTEMBER 2017

http://www.at5.nl/artikelen/172788/politie-onderzoekt-bekladding-woning-korte-prinsengracht

[2]

ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DEMONSTREERT TEGEN

THIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISME

ASTRID ESSED

10 JULI 2017

https://www.astridessed.nl/actiegroep-utrecht-voor-iedereen-demonstreert-tegen-thierry-baudetgoede-actieweg-met-fascisme/

HIERBIJ DE SOLIDARITEITSVERKLARING :

ADHESIE EN SOLIDARITEIT MET VERFACTIE TEGEN DEUR THIERRY BAUDET

Aan het Radicaal Anarchistisch Feministisch Front

Beste, dappere strijdsters,

Langs deze weg wil ik graag mijn waardering en solidariteit betuigen

met jullie verfactie bij het huis van de voorman van het Forum voor

Democratie, lavendelfetisjist Thierry Baudet.

Want jullie actie is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen

en broodnodig, omdat Thierry niet alleen een mooi boy is

en houdt van klassieke muziek en lavendel [dat doe ik ook]

en daardoor onschuldig lijkt [1].

Neen, deze zogenaamd chique studentikoze ’’new kid in

parliamentary town’’, is verre van een charmante clown.

Hij en zijn gedachtegoed zijn levensgevaarlijk.

Want het zijn niet zomaar uitspraken, die hij doet :

Jullie citeerden er al een aantal [2]

Ik ga er nog wat ’’leuks’’ [o bittere ironie] aan toevoegen :

Zijn opmerkingen over het ”homeopathisch verdunnen van de

Nederlandse bevolking” [3]

Zijn aanwezigheid en zelfs het houden van een toespraak op

Ijzerwakes, die fascistische hoogstandjes zijn [4]

Zijn rare voorstel om een Wet Nederlandse Waarden” aan te willen

nemen

Ik citeer

””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [5]

Zie ook Baudet’s onzinnige en a-historische opmerkingen

over het vermeende ”Noord-Europese” uiterlijk

van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse’

Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar

het hart.[6]

En niet te vergeten zijn pure sexisme [door jullie ook

al genoemd], door zijn verdediging van

aanrandingsgoeroe Julian Blanc [7]

Die Blut und Bodem obsessie [homeopathische verdunning Nederlandse bevolking], zijn aanwezigheid bij Ijzwerwakes, zijn verheerlijking van de Westerse

cultuur [8], zijn haatzaaierij tegen ”groepen (islamitische) migranten, zijn sexisme

en ga zo maar door :

Allemaal gevaarlijke ingredienten van een giftige, fascistische cocktail.

Misschien nog gevaarlijker dan de haatzaaierij van PVV leider G Wilders [9],

die het nog niet gehad heeft over het ”homeopathisch verdunnen van de

Nederlandse bevolking”

Maar wel weer hysterisch stond te protesteren tegen de benoeming van

Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. [10]

In ieder geval ontloopt het elkaar niet veel.

Wilders is gevaarlijk, Baudet misschien nog meer.

Toch zijn er nog mensen, die Baudet’s fascisme nog niet zien.

En daarom zijn er mensen als jullie nodig, met een spectaculaire

actie, om het grote publiek attent te maken op het gevaar van iemand,

die ’’getapt’’ en ’’leuk’’ lijkt te zijn, door zijn parlementaire

’’Maidenspeech’’ in [[slecht] Latijn te beginnen als een parodie op de redevoeringen

van de Romeinse staatsman en filosoof Marcus Tullius Cicero tegen would be couppleger Catilina. [11]

En deze wil ik jullie en andere lezers niet onthouden :

Zijn ongelooflijke verdediging van eeuwen slavenhandel, slavernij

en kolonialisme, zomaar pardoes op de website van Forum voor

Democratie !

Ik citeer :

’’Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel : we kozen ze juist als leidraad : eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken : wedergeboortes.’’

[12]

Te blijven waarschuwen tegen dit gevaarlijke en fascistoide gedachtegoed,

dat blijft een morele en noodzakelijke plicht.

KUDOS voor jullie bijdrage

DE STRIJD TEGEN FASCISME EN HAATZAAIERIJ GAAT DOOR

Bedankt

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/09/08/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging