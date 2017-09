Soirée de rentrée des Jeunes Anticapitalistes (JAC) !

Rejoins-nous ce 21/9 à 18h30 à l’ULB, auditoire S.K.3.401

Qui sont les Jeunes anticapitalistes (JAC) ?

Nous sommes une organisation de jeunes, étudiant.e.s, salarié.e.s et sans emploi, rassemblé.e.s dans la lutte contre le système capitaliste, pour une alternative écosocialiste, féministe et autogestionnaire.

Nous sommes la jeunesse politique de la LCR, section belge de la IVème Internationale, et avons donc des liens avec de nombreuses organisations à travers le monde.

Les JAC soutiennent résolument les exploité.e.s et opprimé.e.s : jeunes, femmes, racisé.e.s, sans-emploi et LGBT+ !

Nous construisons un espace de formation et d’ac­tion, lançons nos propres initiatives et contribuons de façon unitaire aux luttes existantes : mobilisations des étudiant.e.s et travailleu.r.se.s, luttes contre le nucléaire et le dérèglement climatique, combats antiracistes, féministes et antifascistes, soutien à la Palestine, solidarité internationaliste avec les mouvements sociaux et révolutions, etc.

Si toi aussi tu veux être un de ces grains de sable dans la machine, rejoins-nous le 21 septembre pour en savoir plus sur notre organisation !