Le mercredi 20 septembre, Agir pour la Paix vous invite à une conférence – débat : “Corée du Nord – Corée du Sud” avec Bruno Hellendorff (chercheur au GRIP et coordinateur du programme “Paix et sécurité en Asie-Pacifique”)

De quelles négociations politiques parle t-on et avec qui ? Quelle est la véritable capacité militaire de la Corée du Nord ? A quoi jouent Kim Jong-un et Donald Trump ? Quels sont les enjeux des politiques nucléaires militaires ? Quel rôle diplomatique jouent la Chine, la Russie, le Japon et la Corée du Sud ?

20.09 | 18H | Maison de la Paix | 35 rue Van Elewyck | 1050 | Bxl

Gratuit

http://agirpourlapaix.be/20-09-conference-le-conflit-nord-coreen-avec-bruno-h-grip/