[projection] La mort non-accidentelle d’un monarque

Le 29 juillet 1900, l’anarchiste Gaetano Bresci abat le roi d’Italie Humbert I à Monza de trois coups de revolver. En 1898, le roi avait décoré le général Bava-Beccaris qui, face aux émeutes contre la hausse des prix, avait fait tirer au canon sur la foule à Milan. Des centaines d’émeutiers seront tués lors de cette sanglante répression.

À travers des entretiens et des analyses, le documentaire retrace la vie de Gaetano Bresci et remet en perspective l’action individuelle contre l’autorité et l’exploitation.