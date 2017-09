Ce samedi 09 septembre marquait le début d’une semaine d’action contre la loi anti-squat. 200 à 300 personnes ont répondu à l’appel autonome de rejoindre la Place du jeu de balles dans le quartier des Marolles touché lui aussi par la gentrification. Un moment convivial où celles et ceux, qui s’en sentaient l’envie ou capables, informaient les autres sur les projets de loi anti-pauvres en matière de logement et sur des situations réelles. Après une heure et demi de discussion et d’échange, le rassemblement se transforma en manifestation et nous prîmes la direction du ministère de Justice. Quelques personnes avaient préparé un avis d’expulsion à remettre pour Mr Koens Geens et son ministère de la Justice. Le message est clair, voici venu le temps d’inverser les rôles : « nous vous remettons, comme nous l’avons vécu tant de fois avec votre justice, police et huissiers, un avis de déguerpir de votre lieu dans les 24 heures à moins que vous n’arrêtiez, vous et vos collègues, de promulguer des lois qui nous mettrons à la rue ou en prison… Vous trouverez ci-dessous une copie de la « Signification du Commandement de Déguerpir ». Voilà un premier avertissement pour le ministère qui marque le début de la lutte effective contre cette loi anti-squat, sans oublier l’action faite par le collectif Anonyme la semaine passée en « occupant symboliquement le Palais Royal lors des portes ouvertes afin de dénoncer l’arichtocratie et ses mesures bourgeoise ».

La manifestation a continué dans une ambiance chaleureuse en passant par le MR, à qui certain-e-s ont laissé quelques traces de leur passage, et la commune anti-squat de St Gilles pour finir sur le carré de Moscou où les gens se dispersèrent peu à peu en groupe. Tout le long de cette promenade sauvage nous avons scandé notre désaccord envers ces politiques ridicules qui entendent enterrer le squat alors que plus de 80000 logements sont vides en Belgique pour quelques dizaines de milliers de personnes qui sont officiellement à la rue. Il ne faut pas oublier qu’au delà de l’idéologie et de son milieu squat politisé, les premiers squatteur-euses, et surtout les plus nombreux, sont celleux qui squattent des maisons laissées à l’abandon pour survivre au froid et à l’inconfort de la rue, en hiver comme en été. Mais au lieu s’en prendre directement aux riches multi-propriétaires qui laissent pourrir leurs bâtiments (parfois ou souvent volontairement pour créer de la spéculation immobilière) ou de tout simplement tolérer le fait de squatter, le gouvernement entend non seulement pouvoir mettre encore plus rapidement les occupant-e-s à la rue mais en plus en les criminalisant avec des peines pénales allant entre deux semaines et deux ans d’emprisonnements. Autrement dit, le gouvernement compte répondre à la pauvreté en créant des prisons pour mieux punir celui qui n’arrivent pas à s’en sortir dans cette partie géante de monopoly.

Il est clair que non seulement nous ne nous laisserons pas enfermer par ces pourritures mais qu’en plus, nous ne cesserons jamais de trouver des solutions réelles pour celles et ceux qui ont besoin d’un logement MAINTENANT ET TOUT DE SUITE !

Il est clair que nous ne pouvons pas, en plus de ne pas en avoir envie, nous reposer sur l’immense liste de dizaines de milliers de familles qui remplissent les listes d’attentes de chaque commune bruxelloise pour un logement social, quand 2500 logements sociaux sont pourtant vides attendant qu’un miracle vienne répondre aux normes absurdes dictées par les grosses entreprises de construction.

Il est clair que la lutte des classes avance pour les dominants creusent une fois de plus l’encart immense entre riches et pauvres sur le royaume !

Il est clair que nous nous battrons jusqu’au bout, comme des pirates, bien loin de nous soumettre ou de nous préoccuper de vos lois liberticides et meurtrières, qu’elles soient représentées par des juges, des huissiers, des politicards ou de la flicaille qui jouent bien leur rôle dans cette société du spectacle.

Loin anti-squat + ACAB = Squat Anti-loi

