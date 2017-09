“Wij willen geen Calais in Brussel” “Nous ne voulons pas d’un autre Calais à Bruxelles”

http://www.gettingthevoiceout.org/nous-ne-voulons-pas-dun-autre-calais-a-bruxelles/

12 septembre 2017

12/09/2017

Malgré la militarisation des frontières européennes et la construction de murs et de barbelés, les migrant.e.s sont toujours des milliers à tenter d’atteindre l’Europe. Depuis 2015, les gouvernants nous parlent de “crise des migrants”, de “crise de l’asile”, de gestion de situations présentées comme incontrôlables et d’une urgence pertétuelle. Pourtant, loin de subir cette situation, ce sont les politiques des Etats eux-mêmes qui l’ont construite de toutes pièces, tantôt par le contrôle des frontières, tantôt par le contrôle des populations. Les logiques de surveillances toujours plus restrictives et sécuritaires détruisent les possibilités d’entrée légale, produisant les situations de grande précarité dans lequelles sont aujourd’hui enfermé.e.s les migrant.e.s ! Le parc Maximilien est un exemple de ces espaces qui se multiplient partout en Europe.

Dans toutes les villes européennes des migrant.e.s essaient de s’installer, de vivre, d’obtenir éventuellement le sésame, un papier !

Comme à Calais, comme dans toutes les villes d’Europe l’Etat n’a qu’une seule réponse : la répression, l’enfermement et l’expulsion pour raison “d’ordre public”, de “santé publique”. Tous ces actes ne poursuivent qu’un seul objectif : nourrir les discours menaçants autour des migrations.

Nous n’acceptons pas que des personnes doivent dormir dans des parcs ou dans des gares.

Nous n’acceptons pas de nouvelles rafles dans les parcs et dans les gares.

Nous n’acceptons pas les emprisonnements en centres fermés.

Nous n’acceptons pas cette violence d’Etat.

Nous continuerons à lutter pour la dignité de tou.te.s, migrant.e.s, personnes sans-papiers, étrangers, voyageurs, demandeurs d’asile, SDF !

Nous continuerons à les accueillir dignement.

Nous continuerons à lutter contre ces stratégies répressives qui ne font qu’aggraver les souffrances et les angoisses.

Nous ne voulons pas d’un Calais à Bruxelles.

Nous ne voulons pas d’un Calais où les mêmes méthodes utilisées pendant des années ont été un échec total.

Nous ne voulons pas que l’histoire se répète.

Unissons nos efforts au-delà de nos spécificités et de nos différentes façons de lutter, en vue de mettre sur pied une résistance solide. Exigeons que ces budgets alloués aux politiques migratoires restrictives et répressives, qui se comptent en milliards d’euros, soient utilisés au déploiement de véritables politiques d’accueil.

Bruxelles 2017, cela ne peut pas être ça !



Premier rendez-vous de protestation à tou(te)s ce vendredi 15 septembre à 17h00 devant l’Office des étrangers Chaussée d’Anvers, 59 à

1000 Bruxelles