BBQ Vegan Prix Libre

Tu débarques à l’ULB mais les cercles et les partis, ça t’intéresse pas ? Tu penses que l’université doit être un lieu de rencontres et de partage qu’il nous faut nous réapproprier ?

Ce n’est pas aux dirigeants de l’ULB de nous dire où, quand et à quelles conditions nous pouvons occuper notre espace de vie !

Jamais nous ne nous soumettrons à une quelconque autorité. Nous prônons l’auto-organisation et l’absence de hiérarchie. Nous refusons de devenir un cercle car nous n’avons pas besoin d’être validés. Nous ne voulons pas servir/suivre des logiques de recrutement, se faire saboter par la social démocratie et prendre sa carte au parti. En effet, nous tenons à être inclusifs/inclusives : chacun.e est le bienvenu.e et est libre d’aider à sa manière en fonction de son temps et son envie. On ne veut pas de "chef.fe" - même informel.le - et chacun.e a la même valeur.

C’est pourquoi à la froideur de la JANE, nous opposons un rendez-vous convivial sans engagements où tu peux venir te détendre seul.e. ou avec tes potes autour d’une bonne brochette de légumes.

C’est dans les flammes que les mauvais jours finiront.

Nous ne tolérerons aucun comportement oppressif.

Viens pécho nos quelques tracts, brochures et stickers si le coeur t’en dit !

À partir de 11h au 131 avenue Buyl