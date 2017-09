Porcheresse en Goguette

Une fête villageoise animée & familiale

23 septembre dès 14h

à La Ferme des Thioux

rue Albert Billy

à 5370 Porcheresse





Une fête villageoise familiale, chaleureuse, entraînante et animée

Que toutes les générations se retrouvent pour le plaisir de papoter, se dandiner, se régaler : La Ferme des Thioux vous ouvre ses portes !

Animations, spectacles, concerts pour petits et grands au chapeau !

De bons breuvages, marmite géante et camping 5 étoiles.

Participation à prix libre pour le soutien du lieu et l’organisation de la fête !





LE PROGRAMME du tonnerre :

Dès 14:00 / Animations diverses et variées

Jeux,

sérigraphie (ramène ton T-shirt),

point presse,

coup’coupe ta binette,

et autres surprises

15:00 - 18:00 / Spectacles

15:00 : « Le souper du Squelette » (conte)

16:30 : « L’histoire de Martha » (marionnettes)

17:30 :« Le cabaret fantasmagorique » (marionnettes)

18:30 - 20:00 / Repas

Les légumes du potager à la mode van der Tilleul...

20:00 -> / Concerts

20h Caberdouche

21h30 : Rackim Zaltef

22h30 : High Jinks Delegation

00h - : KoMix DJ’s