Un ministre N-VA "prof d’un jour" à l’UCL

Apparemment cela ne suffit pas d’avoir des fachos au gouvernement, il faut en plus leur donner de l’espace à l’université.

Geert Bourgeois, ministre N-VA pourra ce mercredi 20 parler face à plus de 1000 étudiants, principalement des bac 1, des « Assises de ses convictions et engagements politiques », dans le cadre de la leçon inaugurale du cours de sciences politiques de l’UCL qu’il dispensera (10h45 à l’Aula Magna).

Selon les titulaires du cours, le but est de donner la parole à un haut responsable politique afin de "bénéficier de retours d’expérience qui seront mobilisés dans le cours". Pendant que la communauté académique débat si oui ou non la N-VA est un parti d’extrême droite, la répression s’intensifie et Theo Francken, secrétaire d’Etat à l’asile et à l’immigration, mise sur une propagande raciste et xénophobe, comparant il y a quelques jours les réfugiés du parc Maximilien à de la saleté qu’il faudrait "nettoyer" !!

Le gouvernement donne un pouvoir d’action considérable aux idées xénophobes qui se propagent à une vitesse alarmante, et pendant ce temps les professeur·e·s et le Doyen estiment utile de discuter avec un ministre N-VA de ses "convictions et engagements" (!!), et même de lui donner une plateforme face à un millier d’étudiant·e·s fraîchement sorti·e·s du secondaire.

Ne laissons les fachos occuper l’espace impunément !!