En cette semaine de la mobilité, le collectif "Les Bloemekets" a décidé de lancer une pétition contre les voitures de société. En effet, il est réjouissant de constater que les pouvoirs publics font un pas vers une mobilité alternative et durable, tel que décrit sur le site web de la ville de Bruxelles : "Une semaine pour apprendre à connaitre et utiliser les moyens alternatifs à l’usage de la voiture en ville : train, vélo, tram, bus, patins...". Mais ce n’est qu’un premier pas !

D’une part, il faudrait mieux expliquer les raisons de l’instauration d’une semaine de la mobilité. En effet, Bruxelles est congestionnée, la pollution de l’air touche de plus en plus de citoyens et plus globalement, les changements climatiques montrent déjà leurs effets. Un grand travail de sensibilisation et d’éducation doit prendre place, pour une mobilité alternative, et pas uniquement pendant une semaine par an.

D’autre part, il serait temps de mettre un grand coup d’accélérateur dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le site de la Commission Européenne est également très clair : "La semaine européenne de la mobilité a pour but de promouvoir et d’encourager les changements individuels dans les habitudes de mobilité pour réduire les émissions de gaz à effets de serre dans les villes". A cet égard, il semble que la suppression de l’avantage fiscal que constitue la voiture de société est un bon exemple pour lutter contre la pollution en ville.

Beaucoup de membres de la société civile se mobilisent pour une meilleure qualité de vie. Cela passe, entre autres, par une mobilité durable et soucieuse de l’environnement. Mettre fin aux voitures de société, c’est supprimer une source de pollution et un avantage fiscal injuste.

Le lien de la pétition

Les Bloemekets