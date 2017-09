Fête des Possibles

du 18 au 30 septembre 2017

La Fête des Possibles est lancée :

Venez découvrir les initiatives citoyennes près de chez vous !

https://fete-des-possibles.org/



Du 18 au 30 septembre 2017, nous vous invitons à plus de 150 événements à Bruxelles et en Wallonie, dont pas moins de 48 rendez-vous sur le territoire de la capitale, pour rendre visible les milliers d’initiatives locales qui embellissent la société et construisent un avenir durable et solidaire ! Adapter nos modes de vie aux enjeux du 21ème siècle et enchanter le quotidien.

Ces rendez-vous des possibles ont lieu dans le cadre de la Fête des Possibles, organisée partout en France et en Belgique, avec plus de 2000 rendez-vous attendus au total !

Les rendez-vous des possibles, ce sont des centaines d’ateliers participatifs, de balades urbaines, de villages associatifs, de conférences, de projections de films ou encore de concerts qui donnent envie d’avancer. Ils abordent les thèmes de l’alimentation, de l’énergie, de l’économie, de la santé, de l’emploi, de la mobilité, mais aussi de la démocratie et de la solidarité.



À Bruxelles, marchez le long du Parcours de l’alimentation durable à Ixelles, apprenez à faire du pain à Berchem-Sainte-Agathe ou bien venez faire la fête à Uccle avec une foule d’activités.

À Liège, venez profitez d’un petit déjeuner solidaire, ou participez à la création d’un supermarché collectif. A Flémalle, venez flâner sur un marché gratuit !

À Namur, venez créer du mobilier urbain à partir de récup’. A Eghezée, admirez les légumes en balade. Venez encore à Gembloux, découvrir l’école démocratique réinventée.

À Charleroi, venez faire le tour à vélo d’initiatives d’agriculture urbaine. Découvrez aussi les plaisirs de la table, autour d’un repas fait à partir d’invendus.

Et aussi à Bastogne, Libramont, Gembloux, Mons...

Pour découvrir tous les rendez-vous près de chez vous, allez sur :

fete-des-possibles.org



La Fête des Possibles est un projet porté en Belgique par un collectif d’associations : Réseau Transition, RCR, Rencontre des Continents, PAC, Associations 21, Oxfam MDM, Quinoa, CNCD-11.11.11, Acteurs des Temps Présents, Amis de la Terre, Equipes Populaires, Esperanzah !, Etopia, FIAN, Tempo Color…