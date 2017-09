Debate on gentrification & temporary use

FR -----------

Il y a un certain temps, la porte de Biestebroek a été taguée avec le message "Ok avec la gentrification ??". Des messages liés la même thématique sont également apparus sur les façades d’ Atelier Groot Eiland, Le Phare du Kanaal et d’un café à Saint-Gilles.

Toestand et Growfunding / bxl se posent également des questions critiques à propos de l’impact de leurs projets temporaires, par rapport au processus de gentrification.

C’est pourquoi nous organisons une soirée de débat à ce sujet.

Des activistes, des académiciens & des porteurs de projets Bruxellois connus sont invités à partager leur réflexion à ce sujet avec nous, pour ensuite confronter leurs idées dans un débat public.

Soyez le/la bienvenue pour partager cette réflexion avec nous.

Een tijdje geleden werd de poort van Biestebroek bespoten met het opschrift : "Ok avec la gentrification ??". Ook op de gevel van Atelier Groot Eiland, Le Phare du Kanaal en een café in Sint-Gilles verschenen kritische boodschappen rond dezelde thematiek.

Ook Toestand en Growfunding / bxl stellen zich kritisch op over de impact van hun tijdelijke projecten op het proces van gentrificatie. Daarom organiseren we hierover een debatavond.

Activisten, academici en bekende Brusselse cases worden uitgenodigd om hun reflectie met ons te delen & vervolgens in debat te gaan.

Iedereen is welkom om met ons mee te komen reflecteren.

Intervenants/sprekers :

Mathieu Van Criekingen (ULB), Pepijn Kennis (Toestand), Hanne Lahousse (Growfunding / bxl), Dries Van Neste (Entrakt, TBC), Thomas Corbusier (AuQuai), Go (activist)

> (NL/FR)

> 19:00

> vrije bijdrage / prix libre

> AT Biestebroek

Veeweydestraat 102

Brussels, Belgium

Entrée gratuite