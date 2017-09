Manif + appel à hébergement

Grosse mobilisation ce 22/09 à 19h depuis la gare Centrale contre la politique de Francken : les rafles, les expulsions, le racisme d’Etat… C’est aussi la date de commémoration de l’assassinat de Sémira Adamu. Le soir, soirée de soutien au Garcia Lorca.



Appel à hébergement.

On cherche des volontaires chaque nuit pour héberger des migrants, que ce soit pour 1, 2 ou 3 nuits.

Il y a de nombreuses rafles au parc Maximilien et gare du Nord en ce moment, certaines sont super violentes.

Voyez combien de personnes vous êtes prêtE à accueillir chez vous. Ensuite, présentez-vous spontanément entre 20h et 23h près des toilettes du Parc Maximilien, au 53 chaussée d’Anvers, à la permanence de la Plateforme. Pour plus d’infos, contacter adrismcostasantos -at- gmail.com de l’équipe hébergement de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés de Bruxelles. Il y a aussi le numéro de dispatch de la Croix-Rouge au WTC3 : 0498/92 63 06. Si vous habitez une autre ville, renseignez-vous, suite aux rafles, beaucoup ont quitté Bruxelles et dorment peut-être à la rue dans votre ville.

Ici le témoignage et photo de Marie Brabant :



"Pour tout ceux qui hésitent à héberger, qui ont peur, qui se demandent si ils n’ont pas de maladies, s’ils ne vont pas voler.... Nous avons fait le choix de la confiance et ça se passe super bien, ils restent chez nous la journée quand nous partons travailler. Quand je vois mon fils jouer avec eux, dessiner, se marrer quand ils le chatouillent... ça me rend heureuse. c’est comme ça que je veux son éducation, c’est comme ça que j’imagine ma maison, ouverte. Leurs histoires sont difficiles à entendre car ces hommes anonymes que l’on voit sur des bateaux au JT sont maintenant chez nous avec leurs histoires. Ils ont besoin de dormir, juste de dormir sereinement sans la peur du réveil des policiers, ils sont crevés, reconnaissants.

N’hésitez pas, accueillez-les."

Lire l’article de Bruzz Burgers vangen meer migranten op na #opkuisen

Et le samedi 23 septembre, "belgium kitchen" fait journée porte ouvertes. Tous les jours cette association distribue des repas sur place. Rendez-vous à 13h, 2 avenue van Volxem.