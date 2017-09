Ils veulent juger Houssam, nous ferons le procès des rafles !

En 2010 plusieurs militante-e-s comparaissaient au tribunal de grande instance de Pau suite à une plainte du préfet leur reprochant l’utilisation du mot « rafle » pour dénoncer les arrestations, détentions et expulsions de sans-papiers. En 2017, ce n’est pas seulement le mot qui est interdit, mais les mobilisations qui visent la pratique elle-même, dont les migrant-e-s, de la région parisienne notamment, sont les cibles. Nous publions le communiqué de presse de La Chapelle Debout appelant à soutenir Houssam El Assimi, appréhendé en 2016 lors d’une de ces rafles et accusé, à ce titre, de « violence contre personne dépositaire de l’ordre public et rébellion ».

Lors d’une rafle dans les rues de Paris le 30 septembre 2016, l’un de nos camarades, Houssam El Assimi a été appréhendé avec violence par deux policiers avant d’être menotté et conduit dans un commissariat où il a été retenu en garde-à-vue pendant 27 heures et en est sorti avec 3 jours d’ITT.

Son procès a été renvoyé une deuxième et dernière fois au jeudi 21 septembre (audience du matin, dès 9h - venir dès 8h si vous voulez rentrer) à la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (4 Boulevard du Palais, 75001 Paris) pour "violence contre personne dépositaire de l’ordre public et rébellion".

Contre les rafles et pour soutenir Houssam nous vous invitons à être les plus nombreuses et nombreux possible le 21.

