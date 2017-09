Dans le cadre des “International Days of Peace - Brussels” qui se dérouleront du 21 au 23 septembre 2017 sur le thème de la pauvreté, Agir pour la Paix vous invite à participer à un Lobby tour de l’armement. Vous ne voyez pas le lien ? Nous oui.

L’argent consacré au business de l’armement par nos gouvernements nationaux et l’Union européenne est un gouffre abyssal qui ne semble connaître aucune limite. Non seulement cet argent n’est dès lors pas consacré à lutter contre la pauvreté mais pire encore, il la provoque. Pas de guerre sans armes…

Le Lobby Tour est une visite guidée qui vous emmène faire connaissance avec les grandes sociétés d’armement européen dont les bureaux sont installés à Bruxelles, au cœur même du quartier européen et nous verrons quelles relations privilégiées elles entretiennent avec l’Union européenne…

Samedi 23 septembre 2017, départ SUR le rond point Schuman à 14h - Gratuit mais sur inscription : merci d’envoyer un mail à stephanie@agirpourlapaix.be