PEGIDA DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE/GEMEENTE FACILITEERT NEO-

NAZI’S/BRIEF AAN BURGEMEESTER

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester/

AAN

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

De heer O. van Veldhuizen,

Onderwerp : Pegida demonstratie dd 17 september 2017

Geachte heer van Veldhuizen,

Ik vind het ronduit een schande, dat u de extreem-rechtse

organisatie Pegida [1] ruim baan gegeven hebt voor een demonstratie

in uw stad op zondag 17 september jongstleden. [2]

En dat terwijl de tegendemonstratie van hen, die protesteren

tegen racisme, Islamofobie en haatzaaierij, op allerlei

manieren aan banden gelegd werd. [3]

Door de extreem-rechtse demonstratie van Pegida en consorten

geen strobreed in de weg te leggen en te faciliteren [politiebescherming

etc], geeft u een signaal af, hoe u het ook verpakt, dat vandaag de dag,

in 2017, 72 jaar na de beeindiging van de Tweede Wereldoorlog met

de nazi misdaden tegen de menselijkheid [4] hun geestelijke

erfgenamen, de neo nazi’s, opnieuw kunnen marcheren.

Geeft u ruim baan aan lieden, die het terroriseren en aanvallen van

niet westerse vluchtelingen okay vinden of er zelf aan meewerken. [5]

Die brandstichting en/of bekladden van Moskeeen de gewoonste zaak

van de wereld vinden. [6]

Fraai is dat, meneer de burgemeester !

Voor zover u het nog niet weet, zal ik u

eens precies verteleen, wie en wat Pegida is :

Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida (7), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar is

in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en

racisten [8].

Leider is de u uiteraard bekende Edwin Wagensveld,

een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,

, wapenhandelaar en nazi vriend. [9]

Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten

zijn die met mensen als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch

Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig

voorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neo

nazi organisaties en individuen. [10]

Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog genoemd worden Lutz Bachmann,

oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen

gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [11],

waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot

haat. [12]

Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie met

Hitler, maar is weer volop in de running. (13)

Zo zijn de Pegida manieren.

Club van ´´verontruste burgers´´, zoals ze zich graag presenteren ? [14]

Vergeet het maar !

Dit is informatie, die u of al bekend is, of het is nieuw

voor u en dan had u, als bestuurder, het moeten weten.

In beide gevallen is uw facilitering van deze neo nazi demonstratie,

zoals deze ook in de reguliere pers wordt5 aangeduid [15],

even schandalig !

Waarom niet gewoon dergelijke haatzaaiende en levensgevaarlijke

groeperingen verbieden, te marcheren door de stad ?

Granted :

Demonsteren is een grondrecht en dat moet inderdaad zoveel

mogelijk worden gehandhaafd.

Maar het is ook uw taak, als bestuurder, de Grondwet na te’

leven en daarin is discriminatie verboden [artikel 1] en

wordt recht op godsdienstvrijheid erkend [artikel 6], wat

door Pegida en co regelrecht wordt bedreigd met hun anti Islamhetze.

Het recht van meer dan een miljoen Nederlanders [van Marokkaanse,

Turkse, Somalische, Surinaamse, Afrikaanse en andere komaf] om

in vrijheid hun religie te belijden, wordt bedreigd !

De rechten van vluchtelingen op een veilig bestaan wordt met voeten getreden !

Want het waren Pegida’s geestverwanten, aanhang en weet ik wat al niet meer,

die de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden aanvielen met vuurwerkbommen

en de bewoners de stuipen op het lijf joegen ! [16]

Telt de veiligheid van deze mensen dan niet ?

Want die wordt bedreigd, iedere keer als neo nazi’s kunnen

marcheren.

Bovendien :

U hebt al eerder een Pegida demonstratie verboden. [17]

Weliswaar met het slappe excuus van een confrontatie tussen

neo nazi’s en anti-fascisten [18], maar toch.

Verboden.

Overigens eis ik ook van u, dat u stopt, neo nazi’s en anti fascisten

op een lijn te stellen.

De eersten staan namelijk voor haatzaaierij, terwijl de anti fascisten

strijden tegen racisme, stigmatisering en uitsluiting van vluchtelingen,

moslims en andere niet westerse inwoners in dit land.

Lijkt me een wezenlijk verschil.

To cut a long story short :

Ik verwacht, nee EIS van u, dat u stopt verdere neo nazi

demonstraties van Pegida en consorten te faciliteren.

U besmet uw stad en bewoners daarmee.

Laat 17 september 2017 de laatste keer zijn geweest, dat fascisten door uw stad

hebben gemarcheerd !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/09/21/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester