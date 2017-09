Usul en Conférence à l’ULB

Pour le 2e jour de l’Université d’Automne nous avons le plaisir de retrouver l’ami Usul pour la deuxième fois dans nos contrées.

Tu l’as raté l’année passée ? Tu n’as pas pu lui poser tes questions ou tout simplement tu en veux encore ?

Il viendra prolonger le débat ouvert par Serge Halimi - Conférence d’ouverture de l’UA la veille sur les médias en abordant la question avec son expérience sur youtube. Est-il vraiment possible de s’informer de manière plus objective et indépendante sur internet ?

Pour ceux et celles qui ne le connaitraient pas encore, vous pouvez découvrir son travail avec sa série « Mes chers contemporains » sur Youtube où il tente d’éveiller la pensée critique sur internet. Pour ce faire, il analyse la couverture médiatique d’un personnage contemporain avant d’approfondir la pensée se trouvant derrière ce dernier. Et la formule marche : des centaines de milliers de vues par vidéo, malgré une durée moyenne d’une demi-heure, en font l’un des vidéastes politiques les plus populaires.

Il a également récemment collaboré avec Mediapart pour une série de capsules vidéo sur les élections française appellé "L’air de la campagne".

L’événement, comme tout le reste du programme de l’Université d’Automne 2017 est bien entendu entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous ! Alors bloque ton mardi 10 octobre et invite tous tes contacts, plus d’excuses cette fois !

En Bref :

Entièrement gratuit

Pas besoin de réserver

Batiment K amphithéatre Henri La Fontaine

19h30

(Ne sera pas filmé, alors sois là !)

https://www.facebook.com/events/172055520034983