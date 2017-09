Café-Projection Ciné Palestinien

Le Centre Social Anarchiste souhaite offrir aux spectateurs un autre regard, un regard artistique pour dépasser préjugés et stéréotypes.

Ces projections ont pour objectif principal de mettre sur le devant de la scène les cinéastes palestinien.ne.s contemporain.e.s, et de valoriser une production importante, dont les contenus artistiques, pourtant de grande qualité, ne sont que très peu diffusés dans les espaces culturels européens, mis à part quelques productions importantes.

Nous voulons, grâce à ces espaces de rencontre et de découvertes culturelles, visibiliser une production artistique qui permet une réappropriation de la narration par les première.rs concerné.e.s.

Venez nombreuses.x voir, ou revoir les trésors, parfois inconnus, du cinéma palestinien !