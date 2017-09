Ce 17 octobre, 30ème Journée Mondiale du refus de la Misère, une trentaine d’associations vous invitent à venir chercher ensemble des idées pour un monde plus solidaire, le tout au milieu d’ateliers, spectacles et concerts.

Changer la société, lutter contre les inégalités et s’ouvrir à des manières de penser différentes, pas simple… Mais on a une trop bonne idée !

Et si on vous démontrait qu’une société plus juste, ça se construit avec tous et surtout avec les personnes les plus exclues ? Face aux violences de la pauvreté, les personnes qui la vivent développent des formes de résistance. Que ce soit au sujet des inégalités sociales, de l’éducation ou du climat, leurs voix sont indispensables pour penser le monde de demain. C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir différentes alternatives créées par les personnes vivant la pauvreté et d’autres, mardi 17 octobre, de 18h à 22h, à Bruxelles.

Et vous, c’est quoi vos bonnes idées ? Le 17 octobre, nous serons une trentaine d’associations, néerlandophones et francophones, à vous rencontrer pour partager nos expériences et réfléchir, le tout au milieu d’ateliers, spectacles et concerts !

