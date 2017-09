Journée contre les Grands Projets Nuisibles et Imposés

Ces dernières années, nous assistons à une accélération de l’accaparement des terres à des fins privées. Les petites exploitations agricoles et des territoires entiers sont saccagés au profit d’intérêts commerciaux, multipliant les zones artificialisées (routes, zonings industriels et commerciaux, lotissements, loisirs de masse, sites administratifs, etc.) et privatisant les communs. Les pouvoirs publics ne réagissent pas - ou très peu - à cette perte du patrimoine, mais y participent le plus souvent (vente de forêts domaniales, construction de zonings et de maxi-prison sur des terres arables, etc.). Ce sont donc des collectifs d’habitants qui, en Wallonie comme à Bruxelles, s’organisent pour préserver leurs milieux de vie face à des projets qui sont le strict reflet d’une logique productiviste et consumériste. Si nous ne faisons rien, ils continueront, jusqu’au bout...

Vous êtes impliqués dans la défense de terres agricoles, de territoires et d’espaces de vie naturels ou vous désirez en savoir plus sur ces luttes ? Kairos et le MPOC, avec le soutien d’Acteurs des temps présents et du RéSAP, vous invitent le 14 octobre à une journée/soirée consacrée aux luttes contre les Grands Projets Nuisibles et Imposés, qui se terminera par le « One mess show » de l’Église de la Très Sainte Consommation : hilarant !

Le Samedi 14 octobre 2017 de 13h30 à 22h00, à la salle Lumen, chaussée de Boondael 36, 1050 Ixelles (à deux pas de la place Flagey) pour une journée exceptionnelle où nous tenterons de relier nos luttes, face à une caste qui elle sait ce qui l’unit : le fric, encore et toujours plus.