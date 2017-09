Réappropriation de l’espace publicitaire contre la loi anti-squat

Nederlands hieronder)



DATE : 27 SEPTEMBRE 2017

CONTACT : nonalaloiantisquat@riseup.net

LIEN PHOTOS HD : https://we.tl/pnndJlCrL4

LIEN SITE : https://squatbelgium.noblogs.org/

Ce mercredi 27 septembre, un détournement de dizaines d’espaces

publicitaires a été organisé en signe de protestation contre la loi

anti-squat, visant à criminaliser l’occupation illégale d’un bâtiment,

avec des peines d’amende et/ou de prison à la clé. Au travers des

affiches réalisées, les participant.e.s dénoncent une justice à deux

vitesses : si rapide quand il s’agit de protéger les riches

propriétaires, mais si inapte quand il s’agit de faire respecter à la

région bruxelloise ses engagements. En effet, à ce jour, seuls 1235 des

3500 logements sociaux promis en 2005 ont été construits1.

Nous déplorons également l’instrumentalisation d’un fait divers, à

savoir l’occupation d’un lieu habité, fait exceptionnel et que nous ne

soutenons aucunement. Cette loi porte une grave atteinte au droit au

logement et, dans un contexte de précarité croissante (un bruxellois.e

sur trois a des revenus sous le seuil du risque de pauvreté2), il s’agit

d’une nouvelle attaque contre les plus vulnérables, déjà premières

victimes des mesures d’austérité. Nous dénonçons également la passivité

des autorités de lutter contre la vacance immobilière, on dénombre plus

de 15 000 logements vides dans la capitale et pourtant des milliers de

personnes sont toujours condamnées à vivre dans la rue. Ce manque de

volonté politique n’est pas sans conséquence, cette crise du logement

est propice à l’inflation vertigineuse des loyers et attise la pression

sur les locataires en recherche de logements. On estime en effet qu’à

Bruxelles, le prix des loyers a grimpé de 20% en l’espace de 5 ans3. De

plus, faute de volonté politique et d’encadrement effectif des loyers,

rien ne laisse à penser que cette hausse est sur le point de s’arrêter.

Finalement, Marie, participante à l’action, témoigne de sa lassitude de

voir le terme « squat » constamment utilisée de manière péjorative :

« On nous présente constamment l’occupation comme néfaste pour le

bâtiment et le quartier, mais qu’en est-il des nombreux lieux

socioculturels, des tables d’hôte ouvertes à tous et toutes, des

ateliers d’artistes et bien d’autres ? En plus, la majorité des

occupants s’engage à bien entretenir des lieux qui, faute d’une

occupation, se seraient rapidement dégradés au point d’être

insalubres. »

Deze woensdag, 27 september, werden een tiental reclameborden

getransformeerd als protestactie tegen de kraakwet. Deze wet

criminaliseert de illegale bezetting van een gebouw met een boete en/of

een gevangenisstraf. Langs deze weg wijzen de deelnemers op een

rechtspraak aan twee snelheden : zeer snel als het gaat om het

beschermen van de rijke eigenaars, maar ongeschikt traag als het gaat om

het Brussels Gewest zijn engagementen te doen respecteren. In feite zijn

er vandaag slechts 1235 van de 3500 sociale woningen die beloofd werden

in 2005 gebouwd1.

We betreuren eveneens de instrumentalisatie van een fait divers,

namelijk de bezetting van een bewoond pand. Een uitzonderlijk feit, dat

we allesbehalve aanmoedigen. In een context van toenemende armoede (één

Brusselaar op drie heeft een inkomen onder de armoededrempel2) is deze

wet een grote inbreuk op het recht op wonen en een nieuwe aanval op de

meest kwetsbaren. Zij zijn reeds de eerste slachtoffers van de

besparingsmaatregelen. We wijzen eveneens op de passiviteit van de

overheden om te vechten tegen de leegstand van gebouwen. In onze

hoofdstad staan meer dan 15 000 woningen leeg en toch moeten er

duizenden mensen op straat leven. Dit gebrek aan politieke wil is niet

zonder gevolgen, deze crisis is voordelig voor de duizelingwekkende

huurinflatie, maar legt een druk op de huurders die op zoek zijn naar

woningen. We schatten dat in Brussel de huurprijzen met 20 % gestegen

zijn op vijf jaar tijd3. Bij gebrek aan politieke wil en effectieve

omkadering van de huurprijzen is er niets dat deze stijging tegenhoudt.

Tenslotte is er nog activiste Marie, die het moe is dat de term

« kraken » steeds opnieuw negatief gebruikt wordt : « Een bezetting

wordt altijd voorgesteld als nefast voor het gebouw en de wijk, maar wat

valt er te zeggen over de vele socio-culturele plaatsen, de gastentafels

voor jan en alleman, artiesten ateliers en zoveel meer ? Bovendien

wordt het merendeel van de bezettingen goed onderhouden, want anders

zouden ze snel vervallen en zelfs onbewoonbaar worden. »