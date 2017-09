L’Héritage de Gaëtan faucer

L’Héritage

Avec Amandine Carlier et Youri Garfinkiel

dans une mise en scène de Jean-Pierre Wallemacq

"C’est l’histoire d’un frère et d’une soeur. l’Un est un écrivain raté, l’autre une femme du monde. Ils ne se sont pas vus depuis des années, et la mort récente de leurs richissimes parents va venir bouleverser leurs habitudes et transformer leur existence en un jeu d’échec sans pitié."

Du 17 au 21 octobre

Mardi : de 20:30 à 22:00

Mercredi : de 20:30 à 22:00

Jeudi : de 20:30 à 22:00

Vendredi : de 20:30 à 22:00

Samedi : de 20:30 à 22:00

P.A.F. : 15 € - étudiant : 12 € - Article 27 : 1,25 €