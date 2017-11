La Compatibilité du Caméléon

Une île désertée par ses habitants.

Quatre prisonniers en fin de peine.

Choisis pour une expérience pénitentiaire d’une durée d’un an.

Sans menottes ni barreaux, libres de leurs mouvements, ils dorment dans des chalets tenus par des gardiens sans armes.

L’hiver, la neige les retient à l’intérieur d’un vieux théâtre.

Un accompagnant débarque. Avec lui, une pile de tragédies de Sophocle.

Autonomes après avoir été conditionnés par un système carcéral répressif, confrontés aux parcours de ces héros grecs qui, comme eux, ont chuté, ces hommes et ces femmes sont à un croisement de leur vie.

La compagnie P H O S / P H O R ancre son travail dans des sources réelles : rencontres avec les acteurs de terrain, recherche documentée approfondie et réflexions sur les problématiques et dysfonctionnements de notre société. Autant d’éléments qui nourrissent cette création, basée ici sur une expérience pénitentiaire réelle qui soulève la question de la réinsertion.

Avec Patrick Brüll, Olivier Constant, Mercedes Dassy, Wendy Piette, David Scarpuzza / Mise en scène et dramaturgie : Julien Lemonnier et Camille Sansterre / Création lumières : Christophe Van Hove / Création musicale : Julien Lemonnier / Réalisation vidéo : Robin Montrau / Montage vidéo : Ayrton Heymans / Traduction de Sophocle : Sabine Baudson.

Une création de P H O S / P H O R en coproduction avec le Théâtre de la Vie. Avec le soutien du Centre Culturel de Nivelles et du Centre Culturel du Brabant Wallon.