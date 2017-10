Avant il y’avait la « normalité » et dans la normalité rien ne se passait, puisque tout était normal. Depuis il y’a eu des attentats dans plusieurs métropoles européennes, dont Bruxelles. Alors la « normalité » s’est durcie jusqu’à devenir un état d’exception. L’état d’exception c’est l’arme de la « normalité » pour subsister en temps de crise. La normalité d’hier disait : « ON a toujours fait comme ca ». L’état d’exception dit « avec tout ce qui se passe en ce moment. » Et ces deux phrases n’ont pour unique but que de vous empêcher de faire autre chose que ce qu’ON vous demande. « Avec tous ce qui se passe en ce moment » est devenu en peu d’année le lieux communs de l’époque.« Avec tous ce qui se passe en ce moment » est le nouveau justificatif de ceux qui veulent assassiner la liberté. « Avec tous ce qui se passe en ce moment » n’est qu’un « je veux vous interdire » qui revêt le masque de l’attention prévoyante. ON nous avait pourtant dit que les terroristes attaquaient « notre libertés. » et « nos valeurs ». ON nous avait pourtant dit qu’il ne fallait surtout pas changer nos attitudes, que ce serait donner raison aux terroristes, qu’il fallait rester festifs, libres. Alors, pour que nous puissions rester libres et festifs, ON nous a mis des militaires dans la rue. Alors, pour que nous puissions rester libres et festif, ON a foutu des flics un peu partout. Alors pour que nous puissions rester libres et festifs, ON a enfermé toutes nos fêtes entre des barrières. ON a bien tenu la ville. Les barrières c’est pratiques. Grace à elles, ON nous fait payer l’entrée à des évènements qui étaient encore publiques hier. ON s’est mis aussi à instaurer des couvre-feux sur les places publiques. ON a recouvert Bruxelles, ville libre et festive d’une chape de plomb morale. Coulée par coulée ON a étouffé Bruxelles. Ce n’est pas DAESH qui a pris ces décisions. C’est ce ON qui parlait de « nos valeurs » et de « notre liberté ». Ce ON qui ne sait invoquer nos traditions qu’a l’unique condition qu’elles permettent d’interdire. Le dernier visage de ce putain de ON, c’est Dominique Dufourny, bourgmestre MR d’Ixelles, toujours atichée de son S.A.C. a mains. Elle partage avec DAESH le gout morale de l’interdiction. Ainsi s’est-elle permis de faire passer le décret alcool. Ce décret scélérat nous interdit de boire la nuit aux alentours de la place Flagey et des Etangs d’Ixelles après 2heures du matin. Ce décret nous qualifie de nuisances. Nuisance, c’est le nom qu’on donne à ce qui fait un peu trop de bruit. A ce qui rompt le silence assourdissant de cette société de merde. Madame Dufourny, à qui nous ne reconnaissons aucune légitimité, agit donc sur Ixelles comme ON gère un domaine. La châtelaine dit la nuisance. Nous autres, nuisants revendiquée, affirmons que ce que Madame Dufourny appelle nuisance, est l’expression d’une culture commune dont par ailleurs elle ne sait rien, sinon ce qu’en disent les rapports d’une police alerté par la mesquinerie de voisins chiants. Elle ne sait rien que ce qu’ON en rapporte. Nous lui apprendrons sans doute que la fêtes autour de Flagey et son lot d’ivresse est et a été des années durant lieu de rencontre et de brassage social dans la ville. Ixelles et sa culture dépasse largement le cadres étroits des imbéciles qui ont votés MR. Si nous aimons nous retrouver dans la rue, madame, c’est parce que tout ce qui nous est proposé est couteux, en argent et en esprit. La fêtes, jadis démocratique dans cette ville que nous aimions pour cela, tend à devenir le lot de quelques privilégiés. Nous n’avons pas de quoi aller en boite, nous n’avons pas de quoi payer l’addition dans vos cafés. Nous n’avons pas d’appartements assez grands pour contenir toutes notre soif de liberté. Et c’est au nom des émotions, des sentiments nés et morts autour des étangs d’Ixelles que les nuisants déclarent décliner votre proposition. La vie seule est souveraine. Les nuisants vont se rassembler, s’aimer et picoler et cela bien au-delà de toutes les farces propres à vous faire réélire, madame la comptentrice d’existence.

ARRÊTÉ DU GROUPE ANATHEME

COMMUNE INSURRECTIONNELLE D’IXELLES

Vu l’arrêté du bourgmestre d’Ixelles interdisant la vente et la consommation d’alcool aux alentours des étangs d’Ixelles

Vu l’absence de légitimité dont sont frappés la dite bourgmestre ainsi que l’ensemble de son collège échevinal.

Considérant, que la commune d’Ixelles est demeure de qui y vie et y existe.

Considérant, que la commune d’Ixelles n’est pas le domaine de Dominique Dufourny

Considérant, que la vie ne vaut d’être vécue que dans l’excès.

Considérant, que la vie elle-même est génératrice de tapage, de troubles et de nuisances

Considérant qu’il nous serait impossible de renoncer à la vie.

Considérant que la vie seule est souveraine.

ARRÊTONS ;

Article1 : Que dans une période allant de l’apparition de la vie sur terre a sa disparition il est vivement conseiller de boire de l’alcool entre 2h et 8h du matin sur la place Flagey, la Place Sainte Croix, et aux alentours des étangs d’Ixelles.

Article2 : Les établissements a débit de boisson ont le droit de laisser leurs terrasses jusqu’aux heures qu’ils veulent car la liberté ne reconnait aucune horaire.

Article3 : Les commerces où se vend de l’alcool - qui ont déjà tant subis les revers de l’acharnement néolibéral, et dont les conditions de travail et de vie difficiles ont été accentuée par les mauvaises œuvre de madame Dufourny et consort,- ont autorisation de vendre de l’alcool quand bon leurs semblent, surtout les soirs d’affluences qui représentent pour eux un apport non négligeable a l’équilibre de leurs activités.

Article4 : Madame Dufourny et le collège des échevins, les policiers et les agents communaux ont interdiction de se rendre aux alentours de la place Flagey et des Etangs d’Ixelles entre 2h et 8h du matin et ce afin d’éviter qu’ils nuisent au bon déroulement de la vie.

Groupe Anathème.