Communiqué du Centre Social Anarchiste

Voici maintenant plus d’un mois que le Centre social Anarchiste s’est installé à Molenbeek, 22 rue Van Malder. Dans la continuité des précédents centres sociaux, nous tentont d’y faire vivre les pratiques et idées anarchistes, notamment en mettant en avant l’entraide, et l’auto-organisation. Si toi aussi tu veux partager cette expérience, n’hésites pas à venir faire un tour dans notre nouveau lieu.

Des activités tels qu’une table d’hôte, des projections de films et documentaires sur la palestine ou l’antispécisme, ainsi qu’une assemblée générale pour la gestion commune du lieu y sont organisé chaque semaines. A cela s’ajoute diverses activités ponctuelles comme des ateliers ou des discussion. Toutes les propositions de nouvelles activités sont bienvenues lors de l’Assemblée.

Aussi, afin que le Centre Social Anarchiste continue à vivre, nous appelons tou.te.s les compagnon.ne.s et camarades à nous soutenir en partageant nos activités et en participant à la vie du lieu.

Programme Hebdomadaire :

Lundi — Assemblée Générale, 19h

Mercredi — Table d’hôte, 18h30

Jeudi — Soirée Antispéciste, 19h

Dimanche — Ciné Palestine, 17h30

PS : la soirée Antispéciste de cette semaine aura exceptionnellemnt lieu mercredi 4 octobre (au lieu de jeudi 5), en même temps que la table d’hôte.