L’histoire de la RDC (comme celle d’autres pays africains) est trop souvent connectée avec l’évolution de sa dette publique. L’impact de la dette, de conditionnalités liées aux emprunts (privatisations, ouverture au commerce, dépendance des monocultures pour l’exportation etc.), des politiques appliquées par la Banque mondiale et de l’extraction des ressources naturelles sont destructeurs pour ce pays et pour sa population.

La RDC continue aujourd’hui d’appliquer les mêmes politiques néolibérales responsables de la privation des besoins les plus élémentaires et d’une pauvreté accrue au nom d’une dette odieuse qui n’a bénéficié qu’à une poignée de créanciers et des minorités privilégiées. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que des migrations massives se produisent à partir de ce pays comme d’autres nations du Sud.

Parlons-en avec Victor Nzuzi, agriculteur et représentant du CADTM RDC.