L’ABC de la Révolution de 1917

Conférence-débat avec :

Pauline FORGES, Enseignante, déléguée syndicale, LCR - La Gauche

Anja DESCHOEMACKER, Rosa, PSL-LSP

Erik DEMEESTER, Journaliste à Révolution !

Au cours des prochaines semaines, les médias (presse, télé) évoqueront en long et en large le centième anniversaire de la Révolution d’Octobre 1917. On y trouvera sans doute le pire et le meilleur (souvent le pire !). Car octobre 2017 est aussi l’occasion pour tous les gardiens de l’ordre établi de vilipender et de calomnier la Révolution de 1917. 100 ans après, on oublie souvent qu’elle a constitué un immense espoir pour les peuples d’Europe et des colonies.

Octobre 1917 était-il un « coup d’État bolchevik » ou l’aboutissement d’une révolution ayant renversé une dictature tsariste qui se croyait installée pour des siècles encore ?

Comment les ouvriers, les soldats, les paysans se sont-ils organisés pour faire entendre leur voix et conquérir leurs droits ? Quels ont été les conquêtes politiques et sociales des femmes en 1917 ? Quels droits pour les nationalités opprimées ?

Quels étaient les débats dans les soviets et dans les partis ouvriers ? Le rôle des Thèses d’Avril, de Lénine, pour cesser de soutenir le gouvernement provisoire et donner le pouvoir aux soviets ? Les débats pour mettre fin à la sanglante guerre 14-18 sur le front russe ? La publication par les bolcheviks de tous traités diplomatiques de partage du monde entre grandes puissances.

Comment les partis socialistes, qui avait soutenu la guerre, ont-t-ils tenté de faire dérailler la Révolution russe ? Pourquoi les bolcheviks considéraient Octobre 1917 comme le début de la révolution en Europe ? Les conséquences de la Révolution russe sur le mouvement ouvrier dans le monde.

Face à la déferlante d’infos et d’intox qui va s’abattre dans les médias, cet exercice pédagogique nous semble indispensable.

Org : Formation Léon Lesoil

Info : 0486 29 19 29

en collaboration avec la LCR-La Gauche

Entrée gratuite.

Pianofabriek, Salle Cadzand, 35 rue du Fort, 1060 St-Gilles

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles