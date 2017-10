GAZA BLOKKADE/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE

KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE

VOOR BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwerp :

De misdadige gevolgen van de Israelische Blokkade

van Gaza/Red mensenlevens !

Geachte dames en heren,

U hebt het al gelezen in de aanhef

Ik benader u in verband met de misdadige gevolgen van de

Israelische Blokkade in Gaza, die mensenlevens gekost heeft

en bepaald niet voor de eerste keer :

HET IS URGENT !

Er zijn alleen al in de maand augustus van dit jaar vijf kankerpatienten

overleden, omdat ze [nog] geen toestemming hadden verkregen om

Gaza te verlaten.

Zie onder noot 1 dit bericht van de Wereld Gezondheida Organisatie.

Dit is misdadig en onverdraaglijk en daarom vraag, nee EIS ik

van u, dat u zich er met onmiddellijke ingang tot het uiterste

voor inzet, via Kamervragen aan de minister van Buitenlandse

Zaken en andere u ter beschikking staande wegen, dat er

een direct einde komt aan de blokkade van Gaza, deze misdaad tegen de

menselijkheid ! [2]

ACHTERGRONDEN :

Ik hoef het u niet te vertellen, maar ik doe het toch :

Sinds 2007 houdt bezettende macht Israel [3]

Gaza in een wurgende greep, door een blokkade ter land, ter zee en

in de lucht, waarbij vooral die landblokkade verwoestende gevolgen heeft voor zowel de Palestijnse economie en de Palestijnse bevolking.

Als collectieve straf is dit een oorlogsmisdaad en daarvan bent u ongetwijfeld

op de hoogte. [4]

Zo nu en dan wordt die Blokkade onder internationale

druk dan wat verlicht [5], maar when everything is said and done,

komt het op hetzelfde neer.

GAZA IS DE GROOTSTE OPEN GEVANGENIS TER WERELD !

Israel maakt uit, wie en welke organisatie erin komt of niet,

sluit de grenzen naar believen, waarmee de economie wordt

vernietigd en de mensen geterroriseerd !

Een van de regelrechte, humanitaire gevolgen is het gebrek aan

electriciteit [leveringen worden vanuit Israel bepaald, met

een collaborerende vuile rol van de Palestijnse Autoriteit], waardoor

ziekenhuizen en klinieken hun diensten hebben moeten verminderen of

sluiten, met alle rampzalige gevolgen van dien ! [6]

Een ander gevolg is vervuiling van het kustwater, omdat de zuiveringsinstallaties stiliggen.

Er is immers niet voldoende electriciteit ter beschikking om ze draaiende

te houden ! [7]

Ook is hoogstwaarschijnlijk de dood van een vijfjarig Palestijns kind,

Muhammad Salim al-Sayis, direct gevolg van het vervuilde kustwater ! [8]

WANNEER IS GENOEG, GENOEG

HOEVEEL DODEN MOETEN ER NOG VALLEN ?

Amnesty heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van deze

misdadige blokkade [9], het Internationale Rode

Kruis heeft gewaarschuwd [10], de Wereld Gezondheidsorganisatie [11],

Physicians for Human Rights. [12]

Het haalt allemaal niets uit.

Israel gaat vrolijk door met deze misdadige blokkade, die de

Palestijnse economie te gronde richt en mensenlevens vernietigt !

Met als gevolg :

Dodelijke slachtoffers.

Amnesty heeft gewaarschuwd, het Internationale Rode Kruis,

De Wereld Gezondheidsorganisatie [noot

Het haalt allemaal niets uit !

Deze ellende is nu al tien jaar aan de gang [2007-2017]

en er moet een einde

aan komen.

PER DIRECT !

UW INZET

Meer hoef ik niet te zeggen.

Ik heb genoeg gezegd.

10 jaar wurgende en illegale blokkade van Gaza,

met een te gronde gerichte economie en erger, dodelijke

menselijke slachtoffers, vereist om directe actie.

En die vraag, nee EIS ik van u.

Dames en heren parlementsleden, doe uw morele plicht !

Dring er met alle u ter beschikking staande middelen

bij de regering op aan, alles in het werk te stellen, een

einde te maken aan deze misdadige blokkade.

Schrijf de Israelische ambassadeur, EU vertegenwoordigers aan, etc

Kortom, doe alles wat in uw macht ligt.

U als politici bent medeverantwoordelijk voor het

beleid en dus ook voor verandering in het beleid.

Doet u dat niet, weet wel, dat u zowel politiek als moreel

medeverantwoordelijk zult zijn voor alle catastrophes, die

de Palestijnse bevolking nog treft ten gevolge

van die blokkade.

Reacties met uw standpunten over het Israelisch-Palestijnse

conflict wens ik van u niet te ontvangen.

De enige reactie, die ik van u op prijs stel is :

Ja, ik ga mij inzetten om de Gaza Blokkade te beeeindigen !’’

Dit is een puur humanitaire kwestie en dient door

u als zodanig te worden benaderd.

Waar zieke patienten sterven door politiek beleid, past maar

een antwoord.

Geef dat antwoord dan ook !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

