Ceci est une invitation à protester !

Ces deux dernières semaines, l’Egypte a été témoin de violentes attaques perpétrées sur des individus, sur base de leur orientation sexuelle. 57 personnes ont été arrêtées selon les statistiques de l’EIPR. 9 d’entre elles ont été condamnées à des peines de prison, 35 comparaissent à l’heure actuelle devant les tribunaux, 2 sont encore sous le coup d’une investigation (Sarah Hijazi and Ahmed Alaa) et 11 autres sont dans des lieux de détention inconnus

Le scénario auquel nous nous assistons en ce moment en Egypte s’inscrit dans la continuité des violations des droits humains, coutumières depuis la prise de pouvoir de l’autorité militaire fin 2013. Cette autorité ne respecte ni la loi, ni la constitution, ni aucune charte internationale. Sa seule et unique préoccupation est la répression, l’oppression, et la suppression de tout espace de libertés individuelles.

Les gouvernements étrangers observent, en spectateurs, ce qui se produit – aucune démarche significative n’a eu lieu jusqu’à maintenant. Aujourd’hui 3 octobre, le Parlement Européen a émis une déclaration condamnant fortement le traitement des droits humains en Egypte, et appelant ses membres à étendre la coopération économique et militaire avec l’Egypte à l’amélioration des droits humains. C’est une incitation remarquable, mais les gouvernements étrangers et les pays européens donnent priorité à leurs intérêts miliaires et économiques face à tout autre enjeu. Bien que nous espérions que ces pays prendront des mesures plus importantes, ceux qui connaissent la situation savent qu’il n’y aura pas de geste international contre le régime égyptien – le Président Abdel-Fattah al-Sisi continuant de brandir sa contribution à la lutte contre le terrorisme et l’immigration illégale.

En Égypte, il n’y a pas de place pour la liberté civile. Tout le monde est menacé, chacun est susceptible d’être victime de disparition forcée et fait face à des sentences sous des motifs irraisonnés. Le gouvernement égyptien n’a que faire des violations des droits qui sont commises. C’est ici qu’est notre rôle, celui d’apporter un soutien indéfectible de l’étranger. Certains pourraient penser que nous avons été silencieux, que nous avons exigé nos droits avec un peu de complaisance, ou sollicité la compassion de pays afin qu’ils interviennent pour apaiser la situation. Mais nous voyons les choses différemment : le gouvernement ne cherche aucune raison à ses abus, ne fait l’objet d’aucune surveillance ni d’aucune forme d’interpellation internationale. Implorer le monde occidental est inutile puisque celui-ci favorise en premier lieu ses intérêts. Ces pays ne changeront pas leur agenda en matière de politique étrangère autrement que s’ils reçoivent une pression massive de leur peuple. Ce peuple ne bougera pas et ne fera pas pression si les médias n’éclairent pas notre cause.

Dès lors, nous pensons que manifester est notre meilleur outil : manifester devant les ambassades égyptiennes de différents pays, et en présence d’un maximum de médias. Nous croyons que c’est la manière la plus efficace de procéder et espérons que les résultats améliorerons la situation.

Ainsi, nous réitérons notre appel à manifester devant les ambassades de la République arabe d’Égypte le 18 octobre 2017. Nous demandons à tout collectif ou individu souhaitant participer de nous contacter afin de préparer l’évènement. Notre but est de dénoncer les violations des droits et de faire pression sur le gouvernement égyptien et de faire connaitre aux médias locaux et internationaux les mesures de répression sont est victime la communauté LGBT.

Nous vous invitons à nous rejoindre et à partager cet évènement. Contactez-nous sur solidaritywithegyptlgbt@riseup.net et n’hésitez pas à partager vos suggestions.

#ThisIsEgypt

#الحرية_للميم

Solidarity with Egypt LGBTQ

No Hate Egypt