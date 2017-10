ACT NOW ! Appel à actions pour la justice climatique le 17-19 novembre !

Il y a urgence !

L’engagement de l’Accord de Paris - rester en dessous de 2°c de réchauffement et continuer les efforts pour ne pas dépasser les 1,5°c - doit urgemment être transposé en actions. La réalité du dérèglement climatique est déjà une tragédie pour des millions de personnes de tous les continents. Les populations les plus touchées sont pourtant celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Les conditions de vie pour les êtres humains continueront à se dégrader faute d’actions drastiques.

Sommes-nous sur la bonne voie ?

Aujourd’hui, les engagements des gouvernements du monde entier sont nettement insuffisantes. Ils nous placent sur la voie d’un réchauffement de 3,4 °C. La Belgique est très loin d’être un bon élève. Pour réaliser l’ambition de l’Accord de Paris, nous devons passer à l’action maintenant. Les choix que nous faisons aujourd’hui déterminent notre avenir !

Nous avons besoin d’un changement de modèle, d’une économie au service de l’homme et de l’environnement, et non du profit. L’heure est à la mise en place de solutions réalistes, locales et accessibles à toutes et à tous. Il n’est plus possible de suivre les fausses pistes que nous proposent les grands groupes transnationaux et les gouvernements qui leur déroulent le tapis rouge. Les énergies fossiles doivent rester sous terre.

ACT NOW !

En tant que citoyen-ne-s, nous devons prendre les choses en main : descendre dans la rue pour montrer que le climat est une priorité, pour exiger des engagements ambitieux, et le respect de ceux-ci. Sans cela, sans mobilisation sociale, il n’y aura pas de justice climatique. C’est pour quoi nous lançons ce cri : ACT NOW ! Un appel qui s’adresse autant à nos élus politiques qu’à toutes les citoyennes et citoyens ! Nous avions fait la promesse à Paris que la mobilisation n’était qu’un début : montrons l’exemple en nous mobilisant en masse du 17 au 19 novembre !

Pour cela :

Entre le vendredi 17 et le dimanche 19 novembre : Do It Yourself !

Appeler les citoyen-ne-s à mener des actions -petites ou grandes- de façon décentralisée. Agissez vous-même en fonction de vos moyens d’action pour rendre visible vos propres opinions : flashmob dans un lieu public, rassemblements devant des pouvoirs publics, actions symboliques, artistiques ou humoristiques, actions directes. Réalisez une vidéo ou une photo de votre action et envoyez-là à Climate Express pour qu’elle soit mise en lumière sur notre site, sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Le samedi 18 novembre à 14h00 : Masses critiques

Trois mobilisation de masse, festive et conviviale sous forme de "masses critiques" (des manifestation collectives à vélo) sont déjà prévues dans 3 villes belges (en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles).

Nos revendications

Notre message principal est d’exiger dans tous les domaines de la société des politiques publiques qui tiennent compte des engagements pris à Paris, pour limiter le réchauffement climatique en dessous des seuils de 1,5°C. Il est temps que la Belgique se dote d’un “Plan National intégré Énergie-Climat 2030” ambitieux et juste. Libre à vous de choisir d’autres cibles et de porter d’autres revendications car la diversité reste notre force principale. Bienvenue donc si vous souscrivez au six revendications du Climate Express.

Partenaires

“Act Now” est une mobilisation mise en place par des organisations et des citoyen-ne-s de toute la Belgique. Envie de rejoindre cet appel ? Envoyez vos coordonnées et le logo de votre organisations à contact@climate-express.be

Parmi les organisations qui soutiennent cet appel :

Climate Express, 350 Belgium, CNCD-11.11.11, Greenpeace Belgium, Fian Belgium, Climat et Justice Sociale, Quinoa, Coalition Climat , Joc Mons, Fugea, Fucid, Ende Gelande Belgium, Rencontre des continents, Ligue des droits de l’Homme