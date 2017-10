Standpunt Christen Unie ’’Bijbel boven recht’’ onacceptabel/Brief aan parlementariers

STANDPUNT CHRISTEN UNIE ’’BIJBEL BOVEN RECHT’’ ONACCEPTABEL/

BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE

VOOR BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwerp :

Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de Internationale

Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet

’’De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde’’

Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden

http://maxius.nl/grondwet/arti kel90

Geachte dames en heren,

Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is en

dat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordt

parlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zij

maar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voor

de Grondwet en het Internationaal Recht.

Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen, dat de Christen Unie

niet het respect heeft voor het Internationaal Recht, dat een parlementaire

partij verplicht is.

Zo op het eerste gezicht lijkt de Christen Unie dat respect wel te hebben

Zo vermeldt zij in haar Israel standpunt :

’’De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.’’ [2]

Hoe het mogelijk is, te beweren de internationale rechtsbeginselen te

ondersteunen in combinatie met steun aan Israel, terwijl volgens de internationale

rechtsbeginselen de Israelische bezetting illegaal is [3], de Israelische Muur illegaal

is [4], de nederzettingen illegaal zijn [5] , alsook de Gaza Blokkade [6],

vind ik interessant, maar ook dat respect voor de internationale recbtsbeginselen,

dat de Christen Unie beweert te hebben, is op drijfzand gebaseerd.

Namelijk :

Volgens het zeer betrouwbare kenniscentrum ’’The Rights Forum’’ werd

dit voorjaar CU-buitenlandspeciali st Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht. [7]

Mocht de heer Voordewind [naar wie deze mail ook gaat]

dit niet gezegd hebben en ontkennen, dat hij ’’De Bijbel

boven het recht stelt’’ [8], dan mag hij dat

in een mail aan mij met cc aan u allen, ontkennen.

In dat geval zeg ik :

’’Fijn Christen Unie, dat het Internationaal Recht voor u

te allen tijde prevaleert’’, maar ik ben bang, dat dat niet het

geval is.

Dames en heren, een dergelijk ’’Bijbel boven het recht’’ standpunt

van de Christen Unie, dat kan natuurlijk niet.

Niet alleen is de Grondwet de leidraad in het parlement,

het hek zou van de dam zijn !

Want wanneer de heer Voordewind de Bijbel boven het recht

stelt, staat het vrij aan zijn islamitische collegae, de Koran

boven het recht te stellen, zijn Joodse collegae de Talmud-Torah

boven het recht te stellen en ga zo maar door.

Dit kan niet.

Dit mag niet.

Het staat ieder vrij om te geloven of niet [ik geloof, om

dit maar eens naar voren te brengen] en die geloofsbeginselen

uit te dragen [net zoals ideologieen als socialisme,

liberalisme etc] in het bedrijven van politiek, maar

de Grondwet dient in het parlement de leidraad te zijn.

En in de Grondwet staat, dat Nederland de ontwikkeling

van de Internationale Rechtsorde bevordert.

Alle parlementariers hebben de eed [of gelofte] op

de Grondwet afgelegd.

Dan kunnen parlementariers en partijen daarop

vervolgens niet terugkomen.

Trouwens, waarom Bijbel [of welk Heilig Boek] ook

BOVEN de Internationale Rechtsorde stellen, aangezien

de Internationale Rechtsorde de mensenrechtenverdragen

bevat en die uitstekend te rijmen zijn met de algemeen

religieuze beginselen van vrede, naastenliefde, het spijzen

van de hongerigen, het verwelkomen van de vreemdeling

en het respect voor ieder mens ?

Om een lang verhaal kort te maken, er zijn twee mogelijkheden :

Of er vindt een Tweede Kamerdebat plaats over de vraag of

het is toegestaan, dat partijen, die de Internationale

Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen

toetreden tot het kabinet.

Of de Tweede Kamer overtuigt de Christen Unie van het naleven

van haar parlementaire plicht, de Grondwet en de Internationale

Rechtsorde op de eerste plaats te stellen.

Andere opties zijn er niet.

Voor een partij, die lak heeft aan de Internationale Rechtsorde

en vanuit eigen [discutabele] interpretatie van de Bijbel

bezetting en onderdrukking stelt boven internationale

rechtsbeginselen, hoort in een kabinet geen plaats te zijn.

Ik hoop van harte dat u, dames en heren, voor zover het

Internationaal Recht u lief is, er de Christen Unie

op aanspreekt.

Ik heb gezegd.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

