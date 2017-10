Huit candidats en lice pour succéder à Irina Bokova

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) s’apprête à désigner, cette semaine, son nouveau directeur général qui succédera à la Bulgare Irina Bokova. Le candidat élu sera annoncé avant le 13 octobre.

Le nouveau directeur général de l’Unesco sera désigné par les 58 membres du Conseil exécutif de l’organisation qui tiennent jusqu’au 18 octobre leur 202e session. Le vote relatif à la désignation d’un candidat débutera lundi et aura lieu à bulletin secret en séance privée. Une majorité est requise pour remporter l’élection et le choix du candidat proposé par le Conseil exécutif sera annoncé avant le 13 octobre.

Huit candidats sont en lice pour le poste de directeur général de l’Unesco, à savoir Moushira Khattab (Egypte), Polad Bulbuloglu (Azerbaïdjan), Pham Sanh Chau (Viet Nam), Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari (Qatar), Qian Tang (Chine), Saleh Al-Hasnawi (Irak), Vera El-Khoury lacoeuilhe (Liban) et Audrey Azoulay (France). Juan Alfonso Fuentes Soria (Guatemala) a annoncé le 25 septembre le retrait de sa candidature.

La désignation par le Conseil d’un candidat au poste de Directeur général sera ensuite soumise à l’approbation des 195 Etats membres de l’Organisation le 10 novembre, lors de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco qui se réunira du 30 octobre au 14 novembre.

Le nouveau DG de l’Unesco, qui succédera à Irina Bokova après deux mandats de quatre ans à la tête de l’Organisation, entrera en fonction le 15 novembre.