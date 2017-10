Le chef de la police catalane entendu par l’Audience nationale pour un délit présumé de sédition

Le chef des Mossos d’Esquadra (police catalane), Josep Lluís Trapero, a été entendu vendredi par l’Audience nationale, la plus haute juridiction pénale d’Espagne, dans le cadre d’une enquête pour un délit présumé de sédition, en rapport avec des événements survenus les 20 et 21 septembre à Barcelone.

Le parquet de l’Audience nationale n’a requis aucune mesure judiciaire préventive contre Trapero qui reste en liberté, tout comme les présidents des collectifs indépendantistes, Omnium Cultural et l’Assemblée nationale de Catalogne (ANC), Jordi Cuixart et Jordi Sánchez, auditionnés également. Selon des sources judiciaires citées par les médias, le parquet a présenté au juge de l’Audience nationale chargé de l’enquête, Carmen Lamela, un nouveau rapport sur les événements du 20 et 21 septembre, ce qui laisse entendre que le chef des Mossos d’Esquadra et les présidents d’Omnium Cultural et de l’Assemblée nationale de Catalogne (ANC) seront convoqués de nouveau dans les prochains jours.

Les mêmes sources ont fait savoir que Trapero a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, alors que Jordi Sánchez a répondu seulement à celles qui lui ont été formulées par son avocat. Jordi Cuixart a refusé de répondre aux questions. La juge de l’Audience nationale, Carmen Lamela, avait convoqué les trois mis en cause dans le cadre d’une enquête pour sédition qui porte sur les faits qui se sont produits les 20 et 21 septembre en Catalogne, en rapport avec les sit-in et manifestations organisés pour empêcher par la force l’intervention des autorités et leurs agents durant l’exercice de leur mission. Des manifestations de sympathisants de l’indépendance de la Catalogne avaient éclaté suite à l’arrestation de plusieurs hauts responsables du gouvernement catalan avant d’être relâchés, dans le cadre des actions qui ont été ordonnées par la justice pour empêcher le référendum sur l’indépendance de cette région, organisé le 1er octobre malgré son interdiction par la justice. Des agents de la Garde civile qui effectuaient des perquisitions au siège du département de l’économie de la Generalitat ont été empêchés d’abandonner l’édifice par les manifestants et ont dû y passer la nuit, devant la passivité de la police catalane.