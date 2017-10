APPEL A LA SOLIDARITÉ / VENEZ NOUS SOUTENIR !

L’ASBL Solidarité SDF –Mons & personnes démunies luttent en faveur des sans-abri et plus démunis sur la région de Mons depuis maintenant 4 ans, nous sommes une association sans but lucratif et nous fonctionnons notamment avec des dons matériels. Nous n’avons que peu de soutien de la ville de Mons mais plutôt beaucoup de bâtons dans les roues.

Nous voulons dénoncer les choses que la ville nous cache ! Toutes les problématiques qui ont eu lieu durant ces 4 ans, que nous avons vu de nos propres yeux ! Je vous laisse ci-dessous un récapitulatif qui j’espère vous motivera à venir nous soutenir lors de cette marche du Samedi 28/10/2017 départ de la rue des Apôtre (parking des anciennes urgences d’Ambroise Paré)

• Le décès de nos amis, Micke, Jérôme, Laurent, Tintin, Thierry, Michou, Jean-Paul, Nathalie, décédés de 2015 à 2017 à cause du manque de soins de santé dans les hôpitaux. Pour Micke 3 refus, 2 pour Ambroise paré et 1 pour St-Joseph.

• Le 28/10/2015 nous avions déjà organisé une marche en hommage à Micke et déjà pour la dénonciation des soins de santé qui n’a toujours pas évolué 2 ans après.

• L’hiver dernier nous avons proposé comme projet de résoudre le souci de l’abri de nuit pour les personnes sans logement avec chiens (« Cage à poule » expression bien entendu, installée seulement pour cet hiver 2017) !

• Nous avions également proposé l’occupation d’un terrain encadré pour qu’ils puissent poser leurs tentes légalement, acceptation de la ville en hiver 2016 et FERMETURE du terrain en Septembre 2017. Terrain laissé sous la responsabilité d’une association hors que des éducateurs de rue devaient être présents !

• Par ailleurs, la ville de Mons a gracieusement débloqué 4000 euros pour le terrain que les sans-abri ont occupé 1 an.

• Pendant l’ouverture du terrain, fermeture du parking de la grand place de Mons là où quelques-uns allaient encore se réfugier, retrait des bancs à l’Esplanade du dragon et remplacement des bancs pour des inclinés ou torsadés !

• Discours Anti-SDF tenus par les politiques dans toutes leurs déclarations sécuritaires ! N.M (Echevin de la ville de Mons) annonce vouloir faire le grand nettoyage des marginaux et autres précaires problématiques. En contournant la loi selon M.G (Chef de corps de la zone de police Mons-Quévy et Président wallon de la Commission Permanente de la Police Locale) qui annonce avoir trouvé un moyen de contourner.

• Envoie de lettres aux personnes qui ne cause pas de problème dans le centre-ville, remis en mains propres en allant jusqu’à en porter aux personnes sur leur lit d’hôpital ou même au domicile des personnes ayant trouvé un logement récemment (Je peux vous fournir une copie de la lettre si vous le souhaitez)

• Refus d’une formation pour une personne sans logement / par entreprise de formation par le travail du CPAS de Mons, car par encore de domicile fixe.

• Rafle par les policiers avec violence et menaces, Harcèlement par F.V (Policier à Mons) et ces confrères, même les personnes ayant trouvé un logement récemment se font éjecter et n’osent d’ailleurs plus sortir de chez ou se cachent quand ils voient un combi / visite au domicile d’une personne ayant trouvé un logement récemment dans le centre-ville, gyrophares, dépôt d’une lettre avec interdiction de faire la manche + interdiction de fréquenter le centre-ville hors que cette personne y habite, menace d’expulsion, ect