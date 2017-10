Projection de la seconde partie (La Mémoire des vaincus) du documentaire de Tancrède Ramonet (2017) qui revient sur tous les grands événements de l’histoire sociale des deux derniers siècles et dévoile l’origine et le destin de ce courant politique vieux de plus de 150 ans.

Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d’Etat, l’anarchisme n’a eu de cesse de souffler son vent de justice et de liberté sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler la dynamite, on oublie qu’ils furent nombreux à proposer des alternatives et initier les grandes révolutions du XXe siècle.

A partir d’images d’archives inédites, de document oubliés, d’entretiens exclusifs avec les plus grands spécialistes du mouvement ouvrier, ce film exceptionnel raconte pour la première fois l’histoire de ce mouvement qui combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux et qui, de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, n’en finit pas de faire trembler le monde.

Ce jeudi 28 septembre nous projetons la deuxième partie du documentaire : La Mémoire des vaincus (1911-1945)

La projection sera suivie d’une discussion sur l’anarchisme avec le Collectif Alternative Libertaire Bruxelles.

Où ? Au Centre Social Anarchiste Bruxelles, 22 Rue Van Malder à Molenbeek (à 5 minutes à pieds du métro Beekant)

Quand ? Le mardi 17 octobre à 18h30

Entrée gratuite.